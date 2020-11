O'Sullivan má veľkého rivala. Prehral s ním rovnako už tretí rok po sebe

O'Sullivan hral aj stratené frejmy.

23. nov 2020 o 10:00 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Zrejme neexistuje dvojica, ktorú by chceli fanúšikovia vidieť vo finále viac. Fenomenálny majster sveta proti suverénnej svetovej jednotke so vzájomnou bilanciou 11:11.

Vo finále snookrového turnaja Northern Ireland Open sa stretli rivali Ronnie O'Sullivan a Judd Trump. Angličania hrali v rovnakom finále už tretí rok po sebe a aj tretíkrát v rade sa zrodil výsledok 9:7.

Článok pokračuje pod video reklamou

Opäť pre 31-ročného Trumpa, ktorý po ďalšom veľkom triumfe prevzal vedenie vo vzájomných zápasoch. Okrem toho zdolal 44-ročnú hrajúcu legendu už v siedmom finálovom zápase, pričom prehral iba tri duely.

Zrejme nikto nemá podobne úspešnú bilanciu bojov o titul proti O'Sullivanovi než práve Trump.

O'Sullivan využíval každú príležitosť

Paradoxne, veľký zápas sa hral bez prítomnosti divákov. Duel z anglického Milton Keynes, kde sa hrajú zatiaľ všetky turnaje v tejto sezóne, si mohli pozrieť aspoň na obrazovkách.

Začiatok duelu bol mierne za vysokými očakávaniami odborníkov, ale v druhej časti predviedli hráči skvelý snooker.

Trump pred prestávkou vyhrával 5:3 a po návrate rýchlo získal ďalšie dva frejmy. O'Sullivan si takmer ani neťukol, a preto začal hrať aj dávno stratené hry. K stolu prišiel aj vtedy, keď prehrával 0:81.

Dokázal získať ešte 55 bodov, čo mu pomohlo a dostal sa do zápasu. Znížil na 5:7, ale aj na 7:8 a zdalo sa, že stav vyrovná. Trump viac než dva frejmy nepotopil guľu.

"Zaujímalo ma, či vôbec dostanem šancu vyhrať zápas," povedal Trump po zápase pre World Snooker Tour. Nakoniec využil zahávanie O'Sullivana na červenej guli a náročnými potopeniami otočil priebeh šestnásteho frejmu.

Trump môže získať rozprávkovú odmenu

Trump vyhral devätnásty bodovaný turnaj a dostal sa tak na celkové šieste miesto. Historický rebríček vedie O'Sullivan, ktorý dosiahol 37 triumfov.

Trump bol tak šťastný, že si do štúdia Eurosportu nezobral víťaznú trofej. "Trofej som niekde zabudol," úsmevne zareagoval na moderátora.

Angličan získal tretí titul v rade, čo sa nepodarilo nikomu od roku 1996, keď dominoval ešte Škót Stephen Hendry.

Rovnako sa dlho nestalo, aby vo finále turnaja nastúpili tri roky po sebe rovnakí hráči. Naposledy sa o podobnú rivalitu postarali práve Hendry a Angličan Jimmy White, ktorí hrali vo finále MS päťkrát po sebe. Vždy uspel Hendry.

"Veľmi ma to baví. Čím viac trénujem, tým viac toho chcem dosiahnuť," povedal pre Eurosport Trump, ktorý vyhral už druhý tohtoročný turnaj zo série Home Nations Series.

Ak ovládne ešte zvyšné dve podujatia, dostane rozprávkovú prémiu milión libier. Doteraz sa to ešte nikomu nepodarilo.

Predpoklady na to má. "Jeho spôsob potápania je fenomenálny. Nikto iný to tak nedokáže," povedal legendárny White v štúdiu Eurosportu.

O'Sullivan chce hrať do šesťdesiatky

O'Sullivan prijal porážku pokojne. "Nie som sklamaný. Prežil som skvelý týždeň. Čakal som, že skončím už vo štvrťfinále. Toto je bonus."

V pozápasovom rozhovore pre World Snooker Tour vysvetlil, že snookrom sa nemusí živiť. "Hrám už len ako hobby. Keby som sa mal hrou živiť, bolo by mi mizerne. Hrám pre zábavu a podnikám mimo stola," pokračoval O'Sullivan.

Šesťnásobný majster sveta prezradil, že by mohol hrať až do šesťdesiatky. Ak sa mu to nepodarí na profesionálnom okruhu, nenechá si ujsť aspoň exhibície.

"Ak budem zdravý a fit. Budem ako Jimmy White. Rád hrám, ale dlho ma nebavilo pôsobiť v rámci okruhu. Teraz sa cítim, akoby som mal opäť desať rokov. Prial by som si, aby som sa tak mohol cítiť vtedy, keď som bol v najlepších rokoch," dodal O'Sullivan.

Súperovi vzdal poklonu aj Trump, ktorý je najväčším kandidátom na pokorenie viacerých rekordov O'Sullivana. "Je to pravdepodobne najlepší hráč, aký kedy žil," zakončila svetová jednotka.

Už v pondelok sa prvými zápasmi začína prvý vrchol sezóny - UK Championship. Obhajcom jedného z troch podujatí Triple Crown je Číňan Ding Junghui.