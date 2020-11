Ako z počítačovej hry. V Liverpoole aj v Bratislave sa chytali za hlavu

Futbal prináša aj kuriózne momenty.

23. nov 2020 o 1:20 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu zvládli šláger 9. kola anglickej Premier League, keď na svojom štadióne zdolali Leicester 3:0.

Na začiatku 77. minúty však fanúšikov na celom svete poriadne pobavili. Ich akcia totiž pripomínala zábery z počítačovej hry, keď vám jednoducho nie je súdené streliť gól.

Roberto Firmino sa uvoľnil cez brániaceho hráča a dostal sa do veľkej šance. Trafil však pravú žrď a jeho následnú dorážku v poslednej chvíli vykopol z bránkovej čiary Marc Albrighton.

"To museli byť mikrocentimetre. Nemohlo to byť viac tesnejšie. Určite je to najtesnejšie rozhodnutie technológie bránkovej čiary, aké som kedy videl," reagoval na twittri jeden z fanúšikov.

Akcia Liverpoolu sa však neskončila.

Pohotovo zakončoval Sadio Mané, ale jeho zablokovaná strela takisto skončila na pravej žrdi a napokon loptu stihol zachytiť brankár Kasper Schmeichel.

Situáciu nájdete v čase od 3:45 min.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=482384809

Zaujímavosťou je, že podobne bizarná situácia ako na Anfield Road sa v nedeľu stala aj na bratislavskom Tehelnom poli.

V prípade Zlatých Moraviec však mala napokon šťastný koniec.

V priebehu dvanástich sekúnd nastrelili hostia dvakrát pravú žrď bránky Slovana, pričom v oboch prípadoch sa chytal za hlavu Dávid Hrnčár.

Loptu potom na ceste do siete zastavil brankár Dominik Greif, ale na prudkú strelu striedajúceho Tomáša Ďubeka už nedokázal zareagovať.

Pre Zlaté Moravce však tento gól napokon nič neriešil, pretože so Slovanom prehrali 1:2.

Situáciu nájdete v čase od 1:00 min.