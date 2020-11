Hráte hokej ako Maďari? Ich šikovnosť slovenského brankára prekvapila

Na návrat do Bratislavy sa veľmi teší.

24. nov 2020 o 9:00 Daniel Dedina

SZÉKESFEHÉRVÁR. Pred dvanástimi rokmi zažiaril JAROSLAV JANUS na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Chytal aj na troch seniorských šampionátoch a v ruskej KHL bol oporou Slovana Bratislava.

Dnes 31-ročný rodák z Jarovníc (okr. Prešov) si po vyše päťročnom pôsobení v Česku vybral inú susednú krajinu.

Prečo sa rozhodol pre maďarský Fehérvár, ktorý je účastníkom nadnárodnej Ice Hockey League?

Pomýšľa ešte na návrat do reprezentácie, v ktorej sa naposledy predstavil pred dvoma rokmi na Nemeckom pohári?

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred dvoma týždňami ste sa upísali klubu Fehérvár AV19. Ako k tomu prišlo?

Nemal som zmluvu a chytať treba. Potreboval som už zápasové zaťaženie, hokej sa hrá na ľade, nie v posilňovni. V klube si prešli koronou, zháňali brankára a som rád, že sa mi ozvali. Ide o nadnárodnú súťaž, v ktorej sú tímy zo štyroch krajín, hrá v nej dosť cudzincov, a tak som si povedal: prečo nie?

Zo šiestich zápasov ste v štyroch nastúpili v pozícii jednotky, v Klagenfurte ste po treťom inkasovanom góle vystriedali v bráne Maďara Kornakkera. Úspešnosť zásahov máte takmer 92 percent. Ako hodnotíte svoj štart v novom prostredí?

Zatiaľ je to dobré. Po mojom príchode sme sa ako tím zdvihli, mali sme ťažké zápasy, ktoré sme zvládli. V tabuľke sme druhí, tím je kvalitný a cieľom pre túto sezónu je vyhrať ligu.

Je v silách Fehérváru presadiť sa v konkurencii bohatých rakúskych klubov?

Netreba mať veľké oči, ale je dobré si dať motivačný cieľ. Ideme zo dňa na deň, zo zápasu na zápas a zatiaľ mám z toho veľmi dobrý pocit.

Zmluvu ste podpísali len na jeden mesiac. Už viete, čo bude s vami ďalej?

Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Či sa niekto potom ozve, alebo budú mať v klube záujem, aby som zostal. Snažím sa každý deň podať čo najlepší výkon a odraziť sa z toho ďalej.

Ako hodnotíte celkovú úroveň súťaže, ktorá pred sezónou zmenila názov z EBEL liga na IHL?

Myslím si, že kvalita je dobrá. Česká extraliga je trošku rýchlejšia, ale top tímy v tejto súťaži hrajú hokej na vysokej úrovni. Je v nej veľa kvalitných trénerov, systémy sú do detailov prepracované. Pre brankárov nie je jednoduché chytať, ale to už nie je nikde. Ako vravím, zatiaľ som spokojný.

Veľa ľudí na Slovensku maďarský hokej stále neberie príliš vážne.

Možno si niekto povie, že hráte ako Maďari... V tíme však máme veľa cudzincov a keď ide o Maďarov, tak sú to väčšinou reprezentanti. Bol som prekvapený z toho, akí sú niektorí chalani šikovní. Hrajú v prvej formácii, majú hokejové myslenie a štatistiky ukazujú, že im nechýbajú ani strelci. Určite ich netreba podceňovať.

Aký dojem na vás urobilo stotisícové mesto Székesfehérvár neďaleko Balatonu?

Centrum je veľmi pekné. Székesfehérvár bol sídlom korunovácie uhorských kráľov, má bohatú históriu a je to fakt krásne mesto.

V uplynulých dňoch dosiahla veľké úspechy maďarská futbalová reprezentácia. Najprv postúpila na EURO 2020 a následne aj do A-divízie Ligy národov. Malo to v krajine veľký ohlas?

Určite áno. Bolo to všade, v novinách i televízii. Futbal zažíva boom a ošiaľ bol veľký. Pociťovať ho síce nemôžem, keďže situáciu ovplyvňuje pandémia koronavírusu a všetko je zatvorené, ale spoluhráči v kabíne o tom stále rozprávajú.

Pochytili ste už niečo z maďarčiny?

Klasika, nejaké nadávky... A tiež výrazy ako nem tudom (neviem) alebo jó napot (dobrý deň). Plynulá reč mi nejde. Využívam angličtinu, lebo je tu veľa cudzincov.

Premiéru v drese Fehérváru ste absolvovali proti slovenskému tímu Bratislava Capitals. V stredu vás čaká odveta na ľade súpera. Bude to na štadióne Ondreja Nepelu, kde ste zažili éru Slovana v KHL, pre vás špecifický zápas?

Samozrejme. Doma sme vyhrali po nájazdoch a určite by sme tam chceli bodovať, lebo každý bod zvonku je dobrý. Pre mňa to bude špeciálna príležitosť. Keďže som na Slovane niečo odchytal, veľmi sa na to teším.

Máte 31 rokov. Pre brankára to nie je vysoký vek. Naopak, v niektorých prípadoch skôr ideálny. Pomýšľate ešte na reprezentačný dres?

Momentálne na to veľmi nemyslím. Sústredím sa najmä na výkony v klube, ktorými by som sa chcel posunúť ďalej. Reprezentácia je vždy super a ak by som mal tú možnosť, určite by som ju rád využil.

Máte vysnívanú súťaž, v ktorej by ste si ešte rád zachytali?

Rád by som si vyskúšal pôsobenie v severských krajinách. Nie je to jednoduché, ale verím, že sa mi tam podarí dostať.