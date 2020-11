Diskotéky mu už nechýbajú. Každý robí chyby, tvrdí stopér reprezentácie

Ľubomír Šatka je vďačný za dôveru v reprezentácii.

24. nov 2020 o 8:00 Titanilla Bődová

V zápasoch proti Severnému Írsku a Škótsku podal solídny výkon. Po boku Milana Škriniara pôsobil suverénne, pritom v reprezentácii zatiaľ nastúpil len desaťkrát. Obranca poľského Lechu Poznaň ĽUBOMÍR ŠATKA tvrdí, že mladícke chyby už má za sebou.

Ako ste prežívali posledný reprezentačný zraz?

Bol som veľmi rád, že som dostal od trénera dôveru a po dlhšom čase som mohol hrať v reprezentácii na svojom poste. Vedel som, aký dôležitý zápas to bude, pociťoval som trochu nervozitu, ale tiež som si hovoril, že si to treba užiť. Taký zápas sa hrá možno raz v kariére. Som rád, že sme to zvládli. Predchádzajúce zrazy neboli najľahšie, bolo to ťažké obdobie, ale nakoniec sme dosiahli svoj cieľ a postúpili sme na EURO.

Pred zápasom v Severnom Írsku sa často skloňovala otázka stopérov, kto by mohol byť partnerom Milana Škriniara v strede obrany. Po vašich výkonoch v Belfaste a potom doma so Škótskom však mnohí tvrdia, že práve dvojica Škriniar – Šatka môže byť dlhodobým riešením. Ako to vnímate?

Boli to len dva zápasy. Miesto v reprezentácii musíte potvrdzovať konzistentnými výkonmi. Myslím si, že sme s Miňom zahrali dobré zápasy, ale bude to treba potvrdiť i v budúcnosti. Čaká nás veľa ešte veľa ťažkých zápasov.

Vysvetľoval vám tréner Tarkovič, prečo padla voľba práve na vás, alebo len oznámil základnú zostavu?

Stretol som sa s ním v deň zápasu. Povedal mi, že sa mu tam typologicky hodím, lebo sme chceli hrať po zemi už odzadu. Opýtal sa, či som pripravený, čo som samozrejme bol. Som rád, že mi dal dôveru.

Sledujete debatu o tom, kto by mal hrať na poste stopéra v reprezentácii? Agent Martina Valjenta mal nedávno na sociálnej sieti dlhý príspevok, v ktorom vysvetľoval, prečo by mal hrať práve jeho zverenec a nie niekto iný…

Ja ako hráč to vidím jednoducho. Treba podávať v klube dobré výkony a potom je už zostava na trénerovi. On rozhoduje o tom, koho postaví do základnej jedenástky, on je zodpovedný za výsledky.

Zdá sa, že vaším najväčším konkurentom bude na poste stopéra práve Valjent. Čo si o tom myslíte?