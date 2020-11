Američan mal byť ťahúň slovenskej reprezentácie. Neprišiel a sklamal trénera

24. nov 2020 o 10:21 SITA

BRATISLAVA. Na prvom tréningu slovenskej basketbalovej reprezentácie pred blížiacim sa turnajom predkvalifikácie MS 2023 v Bratislave chýbali viacerí hráči vrátane Andreho Jonesa.

Naturalizovaný Američan sa rozhodol zostať v Taliansku, kde pôsobí v druholigovom tíme Cestistica San Severo.

Reprezentácia sa neodmieta

Keďže Jones je zrejme kľúčový hráč slovenského tímu na rozohrávke, tréner Žan Tabak nebol z tohto rozhodnutia 30-ročného rodáka zo štátu Virginia nadšený.

"Nie som nahnevaný, ale sklamaný. V mojom veku byť nahnevaný nedáva zmysel. Myslel som si o ňom, že na reprezentácii mu viac záleží," uviedol Žan Tabak v rozhovore na špecializovanom webe basket.sk.

"Nepodpísal som Andreho do slovenskej reprezentácie, nedal som mu slovenský pas. Urobila to Slovenská basketbalová asociácia, takže táto otázka by mala smerovať na jej vedenie. Jones by tu mal byť, pozvánka do reprezentácie by sa nemala odmietať," doplnil 50-ročný tréner.

Zotrvanie v klube ešte môže mať dohru.

"Andre Jones sa rozhodol zostať v klube, kde ho čakajú nejaké povinnosti. Za neúčasť v reprezentácii však môže byť sankcionovaný,“ prezradil vedúci družstva Miroslav Páleník na webe slovenskej basketbalovej ligy ešte pred piatimi dňami.

Tabakovi v nominácii chýbajú aj Tomáš Mrviš a Adam Antoni z tímu lídra SBL Spišských Rytierov, ktorý prechádza koronavírusom či Marek Jašš z MBL Handlová.

Z pôvodnej 16-člennej nominácie vypadli aj Simeon Jackuliak a Juraj Páleník.

Bude lídrom hráč Badalony?

Lídrom tímu v bratislavskej "bubline" proti Kosovu a Luxembursku by mal byť 26-ročný Vladimír Brodziansky, ktorý hrá v Španielsku v tíme najvyššej súťaže Joventut Badalona.

"Brodziansky hrá v silnej lige, okrem domácej súťaže aj kvalitný Eurocup. Je len otázka času, kedy urobí ďalší krok v kariére a posunie sa do ešte kvalitnejšieho tímu. Rok od roka sa zlepšuje. Sme radi, že ho máme v tíme," pripomenul Tabak, člen strieborného tímu Chorvátska na OH 1992 v Barcelone.

Proti lídrovi kvalifikačnej skupiny Kosovu nastúpia jeho zverenci už vo štvrtok 26. novembra, proti Luxembursku vybehnú na palubovku o dva dni neskôr. Oba dni sa začne hrať o 19.00 h.

"Kosovo zdolalo Island, s ktorým sme prehrali. Uvidíme, v akej zostave prídu obe mužstvá, potom pristúpime k ich analýze. S oboma tímami to budú otvorené zápasy. Tak, ako môžeme vyhrať, môžeme aj prehrať," doplnil Tabak na webe basket.sk.