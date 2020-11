To, čo predchádzalo gólu, nemá obdobu. Liverpool utvoril nový rekord

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

BRATISLAVA. Deviate kolo Premier League prinieslo ďalšie zaujímavé príbehy, udalosti, zápletky a emócie.

Pred víkendom sme sa tešili predovšetkým na dva ťaháky - súboj revitalizovaného Tottenhamu s Manchester City a na konfrontáciu dvoch „L“: Liverpoolu a Leicestru na Anfield.

Ani jeden zápas oko fanúšika nesklamal a, navyše, aj na ďalších štadiónoch sa udiali veci, ktoré stoja za pár klikov a scrollov.

Mourinho to na Guardiolu vie

Kohúti, ako znie prezývka hráčov Tottenhamu, sa naučili lietať a aktuálne sa vznášajú na cele tabuľky.

Áno, je to tak, Tottenham sa po vyše šiestich rokoch dostal na vedúcu priečku.

José Mourinho svoj tím výborne pripravil na duel s Manchester City a opäť raz ukázal, že Pepa Guardiolu dokáže poraziť.

Portugalskému stratégovi sa to podarilo vo všetkých súťažiach už siedmy raz. Stále má však vo vzájomnej konfrontácii navrch Guardiola, ktorý zdolal Mourinha v jedenástich prípadoch.

City má síce o jeden odohraný zápas menej, no strata na Tottenham je po víkende už osembodová.

Pred týždňom sme v našom Focuse viedli dišputu o tom, či Spurs v tejto bitke hodia rukavicu do boja o titul a tak teraz konštatujeme, že sa tak stalo.

Pridanou hodnotou výsledku bola predvedená hra, očakávanou klasikou ďalší gól Sona a už deviata asistencia Harryho Kanea.

Sledujeme transformáciu strelca na dvorného nahrávača? Možno áno, ale netreba zabúdať na to, že Kane kedysi začínal ako stredopoliar.

Za zmienku rozhodne stojí, že momentálne má o šesť gólových prihrávok viac ako Kevin De Bruyne.

Oslabený Liverpool nedostal ani gól

Vzhľadom k obrovskému lazaretu na Anfield (nehrali Alexander-Arnold, Salah, Alcantara, Van Dijk, Oxlade-Chamberlain, Gomez či Henderson), je titulok k tomuto odstavcu pomerne prekvapujúci.

Vardy, špecialista na súboje s klubmi z veľkej šestky, sa nepresadil a domáca obrana v zložení Robertson – Matip – Fabinho – Milner mu toho veľa nedovolila.

Jonny Evans dobabral barážový zápas v Belfaste so Slovenskom a individuálne zlyhanie v podobne vlastného gólu ho postihlo aj v Liverpoole.

Za zmienku stojí aj ďalší gól Dioga Jotu. Predchádzalo mu až tridsať liverpoolskych prihrávok, čo je nový rekord v ére Premier League.

Úradujúci šampióni sa však viac vytešujú z iného rekordu. Doma neprehrali už 64 zápasov v najvyššej domácej súťaži.

Upotená výhra United

Solskjaer sa aj napriek miestami prudko nepozerateľnej hre svojich zverencov môže usmievať. Jeho tím totiž vyhral prvý raz na domácom Old Trafford.

Piaty pokus vyšiel, nováčik West Bromwich padol, rozhodol však opäť raz gól z bieleho bodu. Prvý pokutový kop totiž Johnstone chytil, ibaže nemal ani jednu nohu na čiare.

Repete chvíľu na to Bruno Fernandes zvládol a dal už svoj siedmy penaltový gól po príchode do Anglicka.

United vyhrali druhý duel v sérii, no priestor na zlepšenie je obrovský. Trúfame si napísať, že ak by na Old Trafford hral v sobotu ofenzívne kvalitnejší tím ako utrápení hráči Bromwichu, Manchester by znova stratil.

Viete kopať penalty? Ak áno, Fulham vás potrebuje

Fulham nechce dopadnúť ako v predminulej sezóne, keď v pozícii nováčika veľa premierleagovej vody nenamútil a rýchlo sa vrátil späť do Championship.

Po ďalšom postupe to má byť vyladenejšia muzika, čo sa v niekoľkých dueloch Parkerovcov aj podarilo demonštrovať.

Ak sa však má tím zachrániť, potrebuje premieňať šance a najmä penalty. To druhé je aktuálne doslova Achillovou pätou.

Posledné tri pokutové kopy Londýnčania kopli katastrofálne. Najprv zlyhal Mitrovič v bitke so Sheffieldom, pred repre pauzou Panenku nenapodobnil Lookman a v nedeľu Ivan Cavaleiro zažil „osudové pošmyknutie“.

O týždeň hrá Fulham v Leicestri, ak bude pencla a vy máte chuť, prihláste sa... Scotty Parker hľadá možno práve vás.

Lenovi zvoní v ušiach doteraz

Nemeckému brankárovi v službách Arsenalu až v troch prípadoch pomohla v zápase s Leedsom bránková konštrukcia.

Hrdý nováčik z Elland Road podal znova sympatický výkon proti veľkému súperovi, ale v nedeľu by gól asi nedal ani v prípade, že by sa hralo do 23:30.

Domáci mali v zápase neuveriteľných 26 streleckých pokusov, no gól nedali.

Nedal ho ani Arsenal, ktorý v deviatich zápasoch napol sieť súpera iba 9-krát. Ide o najhoršiu palebnú silu od sezóny 1986/1987.

Nedarí sa ani Aubameyangovi, Gabončan dal vlani 22 gólov, teraz iba skromné dva.

Lampard verzus Mourinho

Desiate kolo je opäť roztiahnuté do štyroch dní. V piatok ho zahájime a v pondelok ukončíme v hlavnom meste.

Pozornosť fanúšikov sa však sústredí najmä na víkend.

V sobotu si Everton zmeria sily s nevyspytateľným Leedsom, vrcholom kola však bude bitka o Londýn, v ktorej sa proti sebe postavia Chelsea a Tottenham.

Atraktivite duelu pridáva nielen štatút derby, ďalší návrat portugalského manažéra na Stamford Bridge, či postavenie tímov v tabuľke – Chelsea je tretia, Tottenham je lídrom súťaže – ale aj súboj medzi učiteľom a žiakom, teda Josém Mourinhom a jeho niekdajším zverencom Frankom Lampardom.

