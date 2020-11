Ja a Vlhová? To je ako porovnávať škodovku a ferrari, tvrdí Dubovská

Funguje v skromných podmienkach.

24. nov 2020 o 16:49 Juraj Berzedi

Pochádza z Liptovského Mikuláša, dokonca z rovnakého sídliska ako Petra Vlhová. Keď mala šestnásť, otec jej oznámil, že bude reprezentovať Česko. Na Slovensku nemala adekvátnu podporu.

Počas víkendových slalomoch v Levi si Slovenka reprezentujúca Česko zaslúžila pozornosť fanúšikov oboch národov. "Zrejme k tomu pomáha aj Petra Vlhová," tvrdí 28-ročná MARTINA DUBOVSKÁ.

Čo hovoríte na to, že cez víkend ste patrili k najvyhľadávanejším menám na slovenskom internete?

Vážne? To je zaujímavá štatistika. Príjemne ste ma prekvapili. Asi by som mala stále lyžovať takto dobre a možno ešte lepšie. Zrejme k tomu pomáha aj Petra Vlhová, ktorá je fenoménom v tomto športe. Najmä vďaka nej slovenskí fanúšikovia lyžovanie sledujú.

Mnohí lyžiarski fanúšikovia sú prekvapení, keď počujú, že Martina Dubovská je Slovenka. Stáva sa to aj vám?

Áno, ľudia sa ma neustále pýtajú, prečo súťažím za Česko a nie za Slovensko, keďže pochádzam z Liptovského Mikuláša. Už som si na to zvykla. Som šťastná, že môžem lyžovať a robiť to, čo ma baví. Česko mi dalo túto možnosť, za čo som mu vďačná.

Vo fínskom Levi máte tri najlepšie výsledky v kariére – deviate, desiate a dvanáste miesto. Čím si to vysvetľujete?

Možno je to tým, že som tam prvýkrát v kariére bodovala. Na rovinkách v Levi zvyknem byť rýchla, čo mi dodáva sebavedomie. Tentoraz som v Levi na strmej časti bola dokonca rýchlejšia ako na rovine, z čoho mám najväčšiu radosť. Pričom to nie je moja silná stránka. Keď ešte zlepším nájazdy do cieľovej rovinky, bude to výborné.

V nedeľu ste po dvoch kolách stratili na Petru Vlhovú 1,29 sekundy a na Mikaelu Shiffrinovú len 30 stotín sekundy. Je to povzbudzujúce?

Toto je najpozitívnejšia správa, ktorú mi zdôraznil aj tréner. Keď to porovnáme s minulým rokom, stratila som na víťaznú Shiffrinovú vyše tri a pol sekundy, hoci som skončila deviata. Byť tak blízko k takýmto lyžiarkam je dobrý pocit.

Počas slalomov v Levi vám dokonca radila aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Ako je to možné?

Poprosila som Petru, či by mi dala po jej jazde nejaké informácie k trati. Nemala s tým problém. V cieli sme mali fyzioterapeuta, ktorému poskytla výborné informácie. Vďaka nim som mohla ísť naplno, keďže som vedela, čo ma na trati čaká. Za to som Petre veľmi vďačná a vážim si to. Poradila mi už aj v minulosti. Ja nie som pre ňu konkurencia.

Ak budete pokračovať vo výkonoch v Levi, tak sa to môže zmeniť. Nemyslíte?

Petra je niekde inde. Ona je úplne iný level. Je to kráľovná slalomu.

V čom je iná?