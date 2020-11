Réway býva taký dosekaný, že mi ho je ľúto, vraví tréner Košíc

Košice zháňajú rozdielového hráča.

24. nov 2020 o 22:39 Patrik Fotta

KOŠICE. Ofenzívu hokejistov HC Košice by mal v najbližších týždňoch posilniť útočník zo zahraničia.

Tréner Jan Šťastný potvrdil, že klub je v kontakte so zámorskými agentmi s cieľom získať rozdielového hráča.

„Hľadáme útočníka do prvej formácie k Michalovi Chovanovi, ktorého by sme vedeli využiť aj v presilových hrách. Vyhodnocujeme viaceré možnosti. Zatiaľ nemáme konkrétne meno. Orientujeme sa však na zahraničných hráčov aj preto, že sú v momentálnej situácii cenovo dostupní,“ povedal Šťastný.

Košičania hľadajú hráča, ktorý by dokázal ťažiť z presných prihrávok Martina Réwaya či Michala Chovana.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Nechceme žiadneho veterána, ktorý by sem prišiel len na výlet s cieľom naháňať body, ale skôr útočníka v produktívnom veku. Zároveň by sme boli radi, aby s nami zostal aj v nasledujúcej sezóne. Prioritou pre nás je, aby zapadol do tímu aj ľudsky,“ uviedol Šťastný.

Doplácajú na neskúsenosť

Košický tréner nebol po posledných zápasoch spokojný s výkonmi tímu v ofenzíve.

Za očakávaniami zatiaľ zaostávajú nielen mladí, no aj skúsenejší hráči.

„Doplácame na neskúsenosť. Samozrejme máme v tíme hráčov ako Réway, Chovan, Klhůfek či Pospíšil, ktorí by mali ťahať mužstvo. Sú to však len štyria hráči. Naši súperi majú minimálne dve kvalitné formácie. V posledných kolách dávali góly prevažne legionári, ktorí sú vo svojich tímoch rozdielovými hráčmi,“ skonštatoval Šťastný.

Bez legionárov by boli podľa českého kormidelníka ostatné tímy na tom podobne ako Košice.

„Poprad má prvú formáciu zloženú z nadštandardne kvalitných Slovákov. Tých je však v súčasnosti na trhu málo. Slovan by bol bez zámorských hráčov v podobnej situácii ako sme my.“

Oceliari sa navyše spoliehajú aj na hráčov, ktorí boli v minulosti v tretej či štvrtej formácii a góly sa od nich neočakávali.

„Niekto má talent na to góly dávať a druhý im zas zabraňovať. My máme veľa hráčov, ktorí na ľade poctivo pracujú, blokujú strely a sú výborní v oslabeniach. S tým sme aj išli do sezóny, keďže si uvedomujeme, aký máme rozpočet. Mužstvo ako také funguje dobre, ale chýbajú nám góly,“ povedal Šťastný.

Réwaya pribrzdilo zranenie

Za očakávaniami zaostáva aj Martin Réway, ktorý v ôsmich zápasoch zaznamenal jednu asistenciu.

„Martina sme brali do tímu s tým, že bude tvoriť hru, rozdávať rozhodujúce prihrávky a strieľať góly. Zranenie ho trochu pribrzdilo, ale na ľade sa snaží odvádzať maximum. Do súbojov ide naplno. Keď ho vidím spolu s Mišom Chovanom, akí sú doráňaní a dosekaní po zápasoch, je mi ich ľúto.“

Od Réwaya si v Košiciach veľa sľubujú. Pokiaľ by sa naštartoval a začal pravidelne zbierať body, mohol by sa zaradiť k lídrom tímu.

„Martin je stále pán hráč. Je veľmi platný a verím, že sa len rozbieha pomalšie. Keď berieme do úvahy aj pohárové zápasy, má na konte v 13 dueloch gól a sedem asistencií. Určite je jednoduchšie zbierať body po boku renomovaných hráčov ako v takomto mladom tíme.“

Mrzí ho, že tímy nedávajú priestor mladým

Košičania sú aktuálne na poslednom mieste medzi extraligovými tímami vo využívaní presilových hier, ktoré potrebujú čo najskôr zlepšiť.

„Nemyslím si, že by boli z našej strany vyslovene zlé. Často ich však hráme profesorsky a chýba nám v nich tlak a jednoduchosť. Potrebujeme hráča, ktorý by puk doklepol do brány.“

Z finančnej stránky by nielen košickým hokejistom pomohol návrat aspoň časti fanúšikov na tribúny.

„Diváci nám určite chýbajú, aj keď pre niektorých hráčov je možno dobre, že sa hrá pred prázdnymi tribúnami. Za niektoré úseky v zápasoch by nás asi fanúšikovia hnali palicami von z haly. Na druhej strane veľmi by sa nám zišla ich podpora. Vieme, že košickí fanúšikovia hokej milujú a veľmi im chýba,“ povedal Šťastný.

Tréner Košíc sa nestotožňuje s konaním tímov, ktoré dávajú veľký priestor zahraničným hráčom.

„Sú kluby, ktoré idú do rizika, nakupujú hráčov a čakajú, že sa situácia nejako vyvinie. Potom sú aj takí, ktorí vezmú hráčov zo zámoria na päť či šesť zápasov a vrátia sa domov. Mrzí ma, že v aktuálnej sezóne, keď sa z ligy nevypadáva, tímy nakupujú Kanaďanov miesto toho, aby dali šancu mladým hráčom.“