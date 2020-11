Najlepší strelec sveta? Odstránil si krúžok, aby ho vedeli všade písať

Haaland má neskutočné čísla.

25. nov 2020 o 6:20 Pavol Spál

BRATISLAVA. Každý deň si dá tisíc brušákov a tristo kľukov. A tiež medituje.

Nosí špeciálne okuliare, ktoré mu umožnia spať lepšie a tým pádom aj kvalitnejšie regenerovať.

Vo štvrtom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov Borussia Dortmund zdolala Club Bruggy 3:0.

A hlavným hrdinom bol opäť nórsky útočník Erling Haaland, ktorý strelil dva góly.

„Ten chlap je neuveriteľný. Šesť gólov strelil v dvoch zápasoch. Je to vtip. Je fantastické s ním hrať," velebil Haalanda podľa uefa.com jeho spoluhráč Jude Bellingham.

Dortmund najmä vďaka gólom Nóra vedie svoju skupinu a má na dosah postup do osemfinále.

Haaland má patent na skórovanie. Uplynulý víkend strelil proti Herthe Berlín dokonca štyri góly.

Nik na svete nedáva toľko gólov

"Cez polčas som vypil energeťák, ktorý mi dal krídla, a všetko bolo v pohode," vysvetľoval Haaland.

Doma v Nórsku sa jeho meno píše Håland, čiže s áčkom a krúžkom nad ním.

Nórsky útočník v službách Dortmundu si však meno upravil, aby ho vedeli všade na svete napísať.

„Som šťastný, že si s ním môžem zahrať. Nedávno získal ocenenie Golden Boy (pre najlepšieho hráča do 21 rokov, pozn. red.). Zaslúži si to za to, ako tvrdo pracuje," dodal Jadon Sancho, ktorý pridal proti Brugám tretí gól.

Žiaden svetový futbalista nemá v tejto sezóne takú streleckú formu. V trinástich súťažných zápasoch skóroval až 17-krát.

Jan Aage Fjortoft, ktorý kedysi hrával s Haalandovým otcom Alfom-Ingeom, našiel vtipné vysvetlenie Haalandovej potencie.

Do Guinnessovej knihy sa dostal ako škôlkar

„Čo ste čakali od niekoho, kto bol počatý v šatni Leeds United."