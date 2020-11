Nečakané komplikácie. Sestry Fialkové vynechajú štart Svetového pohára

Do Fínska sa presúvali s nemalými ambíciami.

25. nov 2020 o 11:45 (aktualizované 25. nov 2020 o 13:47) SITA, Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Úvodný víkend nového ročníka Svetového pohára v biatlone vo fínskom Kontiolahti bude bez sestier Paulíny a Ivony Fialkových.

Dôvodom majú byť pozitívne testy na koronavírus v ich tíme. Ako prvý o tom informoval facebookový profil Šport v RTVS.

Podľa portálu Slovenský biatlon mali vo Švédsku pozitívne testy až štyria zo siedmich členov tímu sestier Fialkových.

Šancu dostanú mladšie pretekárky

Informáciu, že prvé kolo Svetového pohára bude bez Fialkových, potvrdil pre SME aj prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

„Sú v karanténe vo Švédsku. Jeden z členov ich servisného tímu mal pozitívny test, a keďže s ním boli v priamom kontakte, museli ísť do karantény,“ vysvetlil Vozár ešte v čase, keď nebolo známe, že infikované sú aj ďalšie osoby.

V rámci pretekov prvého kola Svetového pohára tak budú v Kontiolahti medzi ženami štartovať len dve Slovenky – Veronika Machyniaková a Henrieta Horvátová.

V sobotu budú v Kontiolahti na programe vytrvalostné preteky žien na 15 km a mužov na 20 km. O deň neskôr prídu rad rýchlostné preteky žien na 7,5 km a mužov na 10 km.

"Slovenská reprezentácia minimálne pre prvý víkend prichádza o Paulínu a Ivonu Fialkové, ich trénerov Annu Murínovú s Jakubom Leščinským, fyzioterapeuta Jakuba Hudáka a dvojicu servismanov Mihu Plahutnika a Štefana Lichoňa," píše sa na webe slovenskybiatlon.sk.

"V praxi to znamená, že aj slovenský tím, ktorý je pripravený na štart a už je v Kontiolahti, nebude mať k dispozícii fyzioterapeuta ani polovicu servisného tímu. Fungovať bude viac-menej provizórne, pretože okrem šestice pretekárov budú v dejisku len tréner Tomáš Kos a servismani Dušan Otčenáš a Samuel Závalec," dodáva Slovenský biatlon.

Z karantény až po negatívnych testoch

Fialkové budú musieť byť v karanténe niekoľko dní. „Na preteky Svetového pohára budú môcť nastúpiť, až keď budú mať za sebou dva negatívne PCR testy. Ostávajú vo Švédsku," vysvetlil Vozár.

"Predpokladám, že v pondelok alebo v utorok sa pôjdu dať otestovať. Ak by mali negatívne výsledky, môžu nastúpiť na ďalšie preteky v Kontiolahti,“ informoval.

Sestry Fialkové sa na štart nového ročníka Svetového pohára pripravovali vo švédskom Idre a do Kontiolahti sa presúvali s nemalými ambíciami.

"Vo Švédsku bolo super, dobré podmienky. Sem-tam nás potrápili strelnica a vietor, ale to k tomu patrí. Som zvedavá, čo z toho vzíde na prvých pretekoch Svetového pohára," uviedla Paulína Fialková pre RTVS.

V Kontiolahti sa uskutoční aj kompletné 2. kolo Svetového pohára, a to v dňoch od tretieho do šiesteho decembra.

Slováci sú už v bubline

Zvyšná časť slovenskej reprezentácie – mužský tím a biatlonistky Machyniaková s Horvátovou - sa pripravovali na štart sezóny v rakúskom Obertilliachu a do dejiska Svetového pohára cestovali v utorok.

Všetci mali negatívne testy.

"Slovenský tím už je v rámci pokynov Medzinárodnej biatlonovej únie izolovaný. Nielen slovenskí reprezentanti, ale všetci športovci sú v bubline. Neprichádzajú do kontaktu s nikým iným," doplnil Vozár.

Športovci, tréneri a servismani by mali byť v rámci pretekov Svetového pohára v samostatnej bubline. Nemali by prichádzať do kontaktu s nikým iným.

"Na izbách sme ubytovaní po dvoch. Sú s nami na hoteli aj tréneri a servismani. Testy by sme mali mať každé 4 dni. V stredu ráno sme mali nástupný test a čakáme na jeho výsledky," reagovala pre SME z Kontiolahti Henrieta Horvátová.

Biatlonisti okrem toho musia dodržiavať štandardné bezpečnostné opatrenia - nosiť rúška, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstupy.

Medzi dejiskami Svetového pohára by mali všetci pretekári cestovať spoločne charterovými letmi, aby sa minimalizoval kontakt s okolím.

Zmena pravidiel

Práve pre prípad, aký postihol aj sestry Fialkové, by sa v rámci celkového poradia Svetového pohára mali na konci sezóny škrtnúť až štyri najhoršie výsledky.

Doteraz to boli dva výsledky. Takto vlastne Fialkové v hodnotení celej sezóny nestratia, napriek tomu, že prvé dve súťaže vynechajú.

„Do konca sezóny sa toho môže veľa udiať. Bude to úplne iné ako doteraz. Bude sa treba skôr sústrediť na konkrétne preteky ako na honbu za výsledkom v celkovom poradí. To sa môže celé zvrtnúť,“ hovorila Ivona Fialková pre SME ešte v októbri.

Podobný prípad sa udial pred týždňom v alpskom lyžovaní. V slalome žien v Levi neštartovali švédske reprezentantky, pretože pozitívny test na Covid-19 mal ich tréner. Celý tím musel ísť do karantény a fínske úrady nepovolili Švédkam štart ani po tom, čo mali jeden negatívny PCR test.

Podobných prípadov môže byť v nasledujúcej sezóne viacero. Niektoré tímy sa snažia riziko minimalizovať.

Napríklad nórski biatlonisti budú aj na Svetových pohároch fungovať v oveľa striktnejšom režime.

Na izbách budú ubytovaní len po jednom, vo voľnom čase sa nebudú stretávať a na športoviská sa budú presúvať zvlášť ženský a zvlášť mužský tím.

"Jediné miesta, kde by sme mali byť spolu sú lietadlo a autobus. Minimálne ja sa budem správať obzvlášť obozretne. Nechcem, aby ma vyradil z pretekov niekto iný s pozitívnym testom," vravel obhajca celkového víťazstva vo Svetovom pohári Johannes Thingnes Bö pre nórsku televíziu TV2.