Goluža po prehre s Berlínom: Chýbali nám sily

Prešov podľahol Füchse Berlín 27:35.

25. nov 2020 o 13:22 TASR

BERLÍN. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom druhom zápase B-skupiny Európskej ligy na palubovke favorizovaného nemeckého Füchse Berlín 27:35.

Na konte majú po utorku dve prehry, keď ešte v októbri doma nestačili na Nimes.

Ich duely so Sportingom Lisabon v Portugalsku, resp. domáci s Dinamom Bukurešť, ktoré sa mali odohrať skôr, Európska hádzanárska federácia (EHF) odložila.

Najbližší duel v Európskej lige čaká na zverencov trénera Slavka Golužu v utorok 1. decembra, o 18.45 h nastúpia na palubovke švédskeho Kristianstadu.

Ešte predtým ich čaká dohrávka 8. kola Slovnaft handball extraligy proti Slovanu Modra, ktorá je na programe v sobotu 28. novembra o 18.00 v Tatran handball aréne.

Hlasy po zápase (zdroj: www.tatranpresov.sk):

Slavko Goluža, tréner Tatrana: "Nemám veľmi chlapcom čo vyčítať. Ukázalo sa, na akej úrovni je taký tím ako Füchse Berlín. Škoda toho, že sme nemohli byť kompletní, čo by nám dávalo viac možností a chýbali nám tiež sily.

Urobili sme preto aj nejaké technické chyby a každá z nich bola potrestaná. Čo ale bola najväčšia chyba, že sme začali s prílišným rešpektom. Bolo ale aj veľa dobrých situácií, no musíme byť reálni, že ich nebol dostatok. Preto potrebujeme aj naďalej tvrdo trénovať."

Oliver Rábek, ľavá spojka Tatrana (najlepší strelec zápasu): "Odohrali sme ťažký zápas. Bolo vidieť od začiatku kvalitu, s akou bezpochyby Berlín disponuje. Či je to pohybovo v obrane, alebo nábehovo. Majú kvalitných hráčov. Ale myslím si, že sme sa snažili hrať čo najlepšie.

Jasné, že tam boli nejaké chyby, či už technické, alebo zbytočné straty lopty ako aj nepremenené šance, na čo som upozorňoval. No myslím si, že sme odohrali kvalitný zápas, ktorý nám veľa dal a teraz sa už musíme sústrediť na ten ďalší."

Jihed Jaballah, pivot Tatrana: "Bol to ťažký zápas. Robili sme v ňom chyby, ktoré aj keď boli malé, takýto súper ich hneď všetky trestá. Dobrou stránkou je, že v zápase boli situácie, keď sme ukázali, že vieme brániť aj takýchto silných hráčov.

Aj v útoku, čo sa týka samotnej koncentrácie a zakončenia, na takejto úrovni musíme hrať lepšie. Vieme, že máme nových hráčov a stále sa formujeme. Po štyroch mesiacoch práce s trénerom je vidieť určitý progres. Musíme na tejto ceste ostať a nepoľaviť v úsilí."

Dávid Michalka, krídlo Tatrana: "Myslím si, že sme nastúpili s prílišným rešpektom, čo na nás bolo vidieť. V útoku sme nehrali to, čo sme si povedali a v obrane tiež boli fázy, keď systém 1-5 aj fungoval, ale bolo jednoznačne vidieť, že súper mal lepší ťah na bránu ako my. Napriek tomu sme si vypracovali šance, no kľúčom bol najmä náš prílišný rešpekt v prvom polčase."