Favorit slovenskej skupiny má problém, prípravu im prerušil koronavírus

Prípravu začnú budúci týždeň aj Slováci.

25. nov 2020 o 15:45 SITA

BRATISLAVA. Mesiac pred začiatkom juniorských majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji musí domáci tím Kanady riešiť nepríjemnosti.

Počas tréningového kempu v Red Deer totiž mali dvaja hráči pozitívny test na koronavírus.

Museli prerušiť prípravu

Od 16. novembra sa v kempe pripravovalo 46 hokejistov v tzv. bubline. Kanaďania automaticky prerušili všetky aktivity na danom sústredení. Informuje o tom web TSN.ca.

V utorok sa pritom mal konať tretí prípravný zápas medzi tímami červených a bielych, po ktorom mali tréneri urobiť rez kádrom. Nasledovať mali prípravné stretnutia proti vysokoškolským družstvám.

Nakazené osoby automaticky putovali do karantény, zatiaľ však nie je známy ďalší postup.

Šampionát nie je v ohrození

Kanadská provincia Alberta v utorok zaviedla ďalšie opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu, podľa TSN by však nariadenia nemali ovplyvniť prípravu Kanaďanov a ani samotný svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Edmontone.

Hokejoví funkcionári v Kanade aktuálne úzko spolupracujú s pracovníkmi v oblasti zdravia, aby čo najlepšie nastavili pravidlá prípravy kanadskej juniorky aj turnaja pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

"Tréningový kemp nebude pokračovať skôr ako podstúpi celý tím testy a nebudú známe ich výsledky," informoval viceprezident organizácie Hockey Canada Scott Salmond.

Súčasťou MS hráčov do 20 rokov budú aj Slováci. Spoločný kemp pred odletom do dejiska šampionátu sa začína pod vedením trénera Róberta Petrovického 30. novembra a bude prebiehať v tzv. bubline vo Zvolene.

Do Kanady by mala slovenská výprava odletieť 13. decembra a prvý súboj na šampionáte by mala odohrať 25. decembra proti rovesníkom zo Švajčiarska. O dva dni by mali čeliť Kanade, následne Nemecku a Fínsku.