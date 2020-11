Chýba mi reprezentácia, odkazuje Ibrahimovič. Zahrá si na EURO proti Slovensku?

Skúsený Švéd sa možno predsa len vráti.

25. nov 2020 o 19:42 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

ŠTOKHOLM. Zlatan Ibrahimovič uvažuje o návrate do národného tímu. Útočník AC Miláno priznal, že mu chýbajú zápasy v drese švédskej futbalovej reprezentácie.

Svoju účasť na budúcoročnom európskom šampionáte necháva otvorenú.

Súvisiaci článok Na EURO budú čeliť aj Švédom. Zahrajú si Slováci proti Ibrahimovičovi? Čítajte

Tridsaťdeväťročný útočník uzavrel reprezentačnú kapitolu po majstrovstvách sveta 2016, no pre švédsky denník Aftonbladet v rozhovore po dvanástom triumfe v ankete o najlepšieho futbalistu Švédska pripustil zmenu názoru.

"Keď sa ma pýtate, tak budem úprimný. Chýbajú mi zápasy v reprezentácii. Nie je to žiadne tajomstvo," cituje Ibrahimoviča agentúra AFP.

"Komu to nechýba, ten už kariéru ukončil a ja stále hrám."

Na priamu otázku či by prijal pozvánku od trénera Janneho Anderssona však odpovedal opatrne.

"Dajte mi čas, musím si to premyslieť."

Ibrahimovič strelil za Švédsko 62 gólov v 116 zápasoch a po návrate do Európy je stále vo skvelej forme, keď s desiatimi gólmi vedie tabuľku strelcov talianskej Serie A.

Jeho návrat do národného tímu by sa výrazne dotkol aj slovenského futbalu. Švédi sú spoločne so Španielmi a Poliakmi súpermi Slovákov na EURO 2020.