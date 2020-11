V televízii sa sám seba pýtal na smrť. Čo by si Maradona napísal na hrob?

Bol hviezdou televízneho programu.

25. nov 2020 o 21:00 SITA

BRATISLAVA. Pred pätnástimi rokmi si argentínska televízia dovolila v programe La Noche del 10 počin, ktorý zrejme nikto predtým a ani potom nezopakoval.

V časti z 15. augusta 2005 bol hlavnou postavou bývalý futbalista Diego Maradona. A to hneď dvakrát. Legendárny Maradona urobil rozhovor sám so sebou.

Diego anketár mal na sebe košeľu a sako a Diego respondent zasa sivé vyťahané tričko a tváril sa typicky svetácky.

Jednou z otázok, ktorú si položil, bola o smrti.

"Kedy by som chcel zomrieť? Zostarnúť s vnúčatami by asi znamenalo pokojnú smrť. Vtedy by som bol spokojný," odpovedal sám sebe Božský Diego.

Keď sa anketár Diego spýtal svetoznámeho futbalistu Diega, čo by sám sebe napísal na náhrobný kameň na cintoríne, ten sa zamyslel.

"Ďakujem, že som mohol hrať futbal. Tento šport mi dal v živote najviac - radosť a slobodu. Je to ako dotknúť sa rukami neba.

Preto by na tom náhrobku asi stálo: "Gracias a la pelota", čiže "Ďakujem lopte! Tu odpočíva Diego so všetkými svojimi chybami, výčitkami aj snami. Zbohom..."

To posledné zbohom prišlo o viac ako pätnásť rokov neskôr, no zrejme oveľa skôr, ako sám očakával. Maradona prežil svoje 60. narodeniny o necelý mesiac.

"To smutné zbohom, už, bohužiaľ, prišlo. Aj keď Diego Armando Maradona bude večný. A to Vďaka lopte," rozlúčil sa s Maradonom argentínsky denník Olé a pripojil predmetné video.