Za šesť sekúnd videl dve žlté. Hlavný vinník narušil intímnu zónu

Inter je na pokraji vypadnutia.

26. nov 2020 o 6:20 Pavol Spál

​

https://tv.isport.blesk.cz/embed/6684182

​BRATISLAVA, MILÁNO. Z ihriska odchádzal nedobrovoľne a totálne zúril. Bol v amoku.

Kopol do plagátu Ligy majstrov, a potom si znechutene sadol na schody a vyzul si kopačky.

Čilský stredopoliar Arturo Vidal tentoraz v službách Interu Miláno opäť neudržal nervy a jeho vylúčenie v 33. minúte výrazne ovplyvnilo extrémne dôležitý zápas.

Článok pokračuje pod video reklamou

Inter Miláno vo štvrtom zápase Ligy majstrov doma prehral s Realom Madrid 0:2.

Taliansky tím je vo svojej skupine takmer beznádejne posledný, má iba dva body.

A takmer isto môže zabudnúť na postup do osemfinále. Jedným z hlavných vinníkov je práve Vidal.

„Absurdné a neospravedlniteľné vylúčenie Vidala vážne poškodilo jeho tím,“ písal server mundodeportivo.com.

Za šesť sekúnd dostal dve žlté

Za Inter odohral celý zápas slovenský stopér Milan Škriniar, ale odchádzal smutný.

Súvisiaci článok Škriniarov tím zlyhal v boji o všetko, Bénes sa dostal do hry, Liverpool zakopol Čítajte

Jeho tím prehrával už od 7. minúty, keď premenil penaltu Eden Hazard. Situácii predchádzal faul Nicolu Barellu, ktorý nešikovne podkopol Nacha z Realu Madrid.

K podobnej situácii došlo neskôr aj na opačnej strane, keď sa faulu dožadoval práve Vidal.

Zdalo sa, že ho jemne potkol Raphaël Varane. Bol to sporný moment, nejednoznačný.

U rozhodcu Anthonyho Taylora však Čiľan neuspel. Naopak. Za protesty a nešportové správanie bol vylúčený.

V priebehu šiestich sekúnd dostal dve žlté karty. V návale emócií z pocitu krivdy zrejme rozhodcovi povedal škaredé slová.

Mal by dostať pokutu

Na Taylora prskal v intímnej blízkosti, takmer sa ho dotkol nosom.

„Mal by dostať vysokú pokutu. V čase pandémie je to tvrdá rana do klubovej pokladne,“ dodal server mundodeportivo.

Vidal sa postaral o rekord Ligy majstrov, lebo vylúčený bol už v drese tretieho rôzneho klubu.

Pred troma rokmi ešte ako hráč Bayernu Mníchov videl červenú kartu, a to tiež proti Realu.

V odvete štvrťfinále to malo veľké následky, lebo v predĺžení Bayern vypadol.

Vo februári tohto roka bol Vidal v drese Barcelony vylúčený na pôde SSC Neapol, šlo o osemfinále.

Inter iba raz trafil bránku

Inter pôsobil v stredu proti Realu neškodne, za celý zápas si nevytvoril čistú šancu.

Súvisiaci článok Najlepší strelec sveta? Odstránil si krúžok, aby ho vedeli všade písať Čítajte

Priestor bránky Realu Madrid trafil iba raz.

„Je extrémne ťažké hrať proti klubu ako Real. Keď potom dostanete ako prvý gól a hráte v oslabení, tak je takmer nemožné uspieť,“ vyhlásil tréner Interu Antonio Conte v rozhovore pre Sky Sport Italia.

„Hovoríme o dvoch tímoch na rôznych úrovniach. Real Madrid v posledných rokoch dominoval v tejto súťaži a je vždy hlavným protagonistom. Iba sa naňho zo spodku pozeráme,“ priznal Conte.

Tabuľku skupiny B vedie bundesligový Mönchengladbach, ktorý rozhodol súboj s ukrajinským Šachtarom Doneck už v prvom polčase troma gólmi.

Bénes debutoval v Lige majstrov

V 81. minúte sa dostal na ihrisko aj slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý vymenil kapitána Larsa Stindla.

Slovenský stredopoliar zažil v drese nemeckého klubu debut v Lige majstrov, veľa dotykov s loptou však nestihol.

Jeho Mönchengladbach má na konte osem bodov, Real má sedem, Šachtar štyri a posledný Inter dva.

Zidane bol šťastný aj bez Ramosa

“ Nemôžete vo futbale vždy vyhrať. Dôležité je vždy dať zo seba všetko a to sme urobili aj dnes večer. „ Zinedine Zidane, tréner Realu Madrid

„Nemalo by nás to zraziť. Malo by nám to ukázať, že existuje cesta, ktorou sa musíme vydať. Musíme byť hladní, pracovití a pokorní, aby sme si uvedomili, kde sme, a nenechali sme sa ovplyvňovať hlasmi zvonka,“ doplnil Conte.

Real zvládol zápas napriek absencii niekoľkých opôr, nechýbal ani kapitán Sergio Ramos.

„Som šťastný za hráčov, pretože sú často kritizovaní, keď naše výkony nie sú vynikajúce. Nemôžete vo futbale vždy vyhrať. Dôležité je vždy dať zo seba všetko a to sme urobili aj dnes večer,“ hodnotil zápas tréner Realu Zinedine Zidane.