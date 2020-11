Fialkové vynechajú všetky preteky, zastavili ich švédske predpisy

Slovenské biatlonistky nestihnú úvod Svetového pohára.

26. nov 2020 o 13:48 (aktualizované 26. nov 2020 o 13:57) SME.sk, TASR

KONTIOLAHTI. Slovenské biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové napokon vynechajú celé úvodné dvojkolo Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti.

V ich tíme sa objavili pozitívne prípady na Covid-19, ale biatlonistky pôvodne predpokladali, že v prípade negatívnych testov by mohli stihnúť aspoň časť programu v Kontiolahti.

Vynechajú celý program

Napokon to však nebude možné. Budú totiž musieť ostať vo Švédsku v karanténe.

"Po preštudovaní švédskych nariadení sa tím okolo sestier Fialkových a Slovenský zväz biatlonu dozvedeli, že sedmička členov našej reprezentácie musí ostať v prísnej štokholmskej izolácii minimálne sedem dní od pozitívneho testovania, čo v praxi znamená, že sa nemôžu dať ani pretestovať," uviedol web Slovenský biatlon.

Znamená to, že Fialkové môžu ísť na test až na budúci utorok 1. decembra a výsledky sa dozvedia o deň neskôr.

Nemajú tak šancu stihnúť štvrtkové rýchlostné preteky v Kontiolahti, pretože by ešte museli absolvovať ďalšie testovanie pri vstupe do bubliny Svetového pohára vo Fínsku.

Paulína a Ivona Fialkové teda vynechajú celý úvodný program Svetového pohára v Kontiolahti.

Nahradia ich debutantky

Sestry tak prídu o úvodné vytrvalostné preteky, dva šprinty a stíhačku. Počas druhého kola je na programe aj štafeta, v ktorej nahradia líderky slovenského tímu debutantky vo Svetovom pohári Aneta Smerčiaková a Júlia Machyniaková.

Tie sa pridajú k dvojici Veronika Machyniaková a Henrieta Horvátová, ktoré cestovali do Kontiolahti s druhou časťou slovenskej výpravy a tak môžu nastúpiť aj v prvom kole.

Slovensko môže nasadiť do individuálnych pretekov tri ženy, no pre krátkosť času to na sobotňajšie vytrvalostné preteky a nedeľňajší šprint už nestihne.

Mužské kvarteto vo Fínsku tvoria Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko a Matej Baloga.