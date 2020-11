Prečo mal Novak Covid? Veľmi chcel, aby sa rozbehol tenis, vraví Vajda

Bude pomáhať pri výchove slovenských talentov.

26. nov 2020 o 20:57 Miloslav Šebela

Tenis rovnako ako mnohé ďalšie športy počas prvej vlny pandémie zrušil všetky turnaje. Päť mesiacov sa nehralo. Tréner svetovej jednotky Novaka DjokovičaMARIÁN VAJDA mal obavy, v akej forme sa vráti jeho zverenec po takej pauze a prekonaní koronavírusu na kurty.

"Bol však veľmi dobre pripravený. Celkovo som so sezónou spokojný. Šiesty rok je svetovou jednotkou, to je neuveriteľný výkon," hovorí slovenský tréner.

Ako hodnotíte sezónu Novaka Djokoviča?

Mal som trochu obavy, ako sa poráta s päťmesačnou prestávkou pre pandémiu. Ale bol veľmi dobre pripravený. Ak by sa mu na US Open nestalo, že nechtiac trafil loptičkou rozhodkyňu, myslím si, že by turnaj aj vyhral. Nestalo sa, ale následne dosiahol víťazstvo na antuke v Ríme a veril som, že by sa mu to mohlo podariť aj na Roland Garros.

Každý ho videl ako favorita pri chladnejšom počasí, ktoré malo byť Nadalovou nevýhodou. Ja som tomu nepripisoval až takú dôležitosť. To, že vo finále proti Nadalovi nevyhral, pripisujem aj tomu, že predchádzajúce zápasy si zbytočne predlžoval. Hral na päť setov a ubúdalo mu síl. Proti Rafovi musíte byť stopercentne pripravený a Novak na to nebol zrejme ani mentálne naladený.

Nechápal som, ako výborne Nadalovi vyšlo finále. Mal minimum nevynútených chýb. Aj Novak uznal, že Rafa bol lepší.

Celkovo som spokojný. Šiesty rok je svetovou jednotkou, to je neuveriteľný výkon. Bol to jeho cieľ a splnil ho. Vyhral sedemnásty grandslamový titul v Austrálii. Na budúci rok bude opäť jeho cieľom uspieť na grandslamoch, zvýšiť počet titulov na nich a do budúcna pokračovať na tom, aby prekonal Rogera Federera v počte titulov na grandslamoch.

Goran Ivaniševič, ktorý je spolu s vami v trénerskom tíme Djokoviča, však pred finále Roland Garros vyhlásil, že Nadal nemá šancu.

Goran povie vždy na rovinu, čo si myslí. Rovnaký bol ako hráč. Ja by som jeho názor nemenil, ani mu to nevyvracal. Rezonovalo to hlavne u priaznivcov Nadala. Možno prešiel trochu za čiaru, ale nechcem ho poučovať ani mu brať názor. Hoci ja som vnímal situáciu odlišne.

Čo bolo pre vás na tejto sezóne najnáročnejšie?

Obmedzenia. Stále ste zavretý, máte vyznačený smer, kade môžete ísť a v podstate ste stále v izolácii. Idete do haly na raňajky, kde ste izolovaný. Potom sa vrátite do izby, idete do auta, odtiaľ rovno na štadión. Tam ste v úzkom kruhu a takto to prebieha týždne. A do toho testy, testy, testy. Nemáte kontakt s mestom, s ľuďmi, nemáte inú aktivitu. Je psychicky náročné sa s tým vyrovnať. Na výkon to môže byť lepšie, ale socializácia chýba.

Musí byť tréner za týchto okolností lepším psychológom?