Vlhová: Bolo to náročné. Jedno zaváhanie a som v hotelovej posteli

Za šesť dní vyhrala tretíkrát.

26. nov 2020 o 20:46 Juraj Berzedi

LECH, BRATISLAVA. Po príchode do cieľa Petra Vlhová hlasno vykríkla. O chvíľu sa starostlivo informovala, či je jej súperka v poriadku.

Američanka Paula Moltzanová v druhej finálovej jazde paralelného obrovského slalomu v rakúskom Lechu spadla.

A slovenská lyžiarka si vo Svetovom pohári pripísala dôležité víťazstvo. Už tretie v priebehu šiestich dní.

Pri slovenskej hymne sa na jej tvári striedala radosť s únavou.

Aj preto, že vo štvrtok absolvovala až desať jázd. Dve v doobedňajšej kvalifikácii a osem vo večernej hlavnej súťaži.

„Som šťastná, ale aj zničená,“ priznala Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Na štarte bola zadýchaná

Paralelné disciplíny, v ktorých lyžiarky súperia na trati vedľa seba, sú pre divákov atraktívne. Pre pretekárky sú však poriadne vyčerpávajúce.

„Som šťastná, že si to diváci obľúbili, ale je to veľmi náročné. Hodinu a pol musím byť koncentrovaná na každú jazdu. Jedno zaváhanie a bola by som v hoteli v posteli,“ načrtla Vlhová.

Počas pretekov je to neustály stres. Lyžiarky sa spustia dolu svahom, odopnú si lyže a ihneď sa ponáhľajú na štart, kde ich čaká ďalšia jazda. Nie je priestor na chyby. Ani na vydýchnutie si.

„Bola som zo všetkého zadýchaná a povedali mi, že o minútu mám štartovať. Bolo to náročné, ale napokon som šťastná, že som vyhrala,“ dodala.

Súperky vnímala, ale neriešila

Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že sa so súperkami zahráva. V osemfinále, štvrťfinále i semifinále za nimi v prvej jazde zaostala.

V druhej jazde však náskok zlikvidovala, ale až v posledných troch či štyroch bránkach. A víťazila vždy o centimetre a stotiny sekundy.

„Sústredila som sa na kvalitné štarty a svoje jazdy. Neriešila som, ktorá trať je rýchlejšia,“ poznamenala slovenská lyžiarka.

Petra Vlhová. (zdroj: TASR)

Bolo však zjavné, že modrá trať je výhodnejšia. Po postupe do finále si vydýchla a možno aj vďaka tomu svoju prvú jazdu konečne vyhrala.

Napokon zvládla aj druhú jazdu v červenej trati, keď Američanka Moltzanová tesne pred cieľom vypadla.

Vo všetkých štyroch kolách to bolo mimoriadne tesné až do cieľa.

„Jasné, že som vnímala súperky. Keď sú za mnou, vtedy ich nevidím, ale v týchto pretekoch to tak ani raz nebolo,“ priznala Vlhová.

Preladenie na rýchlostné disciplíny

Hoci súperky vo vedľajšej trati periférne videla, ukázala svoju vyzretosť. Aj keď mierne zaostávala, v každej jazde sa sústredila na seba, na svoju techniku a jazdu.

„Aby som bola čo najrýchlejšie v cieli. Stále som však išla krok za krokom,“ dodala.

Vlhová dosiahla za šesť dní už tretie víťazstvo. Po štyroch pretekoch Svetového pohára je s 360 bodmi líderkou celkového hodnotenia.

Pred druhou Švajčiarkou Michelle Gisinovou zvýšila náskok na 185 bodov.

„Zatiaľ to mám dobre rozbehnuté. Nepozerám sa však príliš dopredu. Teším sa, že si oddýchnem a ideme ďalej,“ pokračovala Vlhová.

Najbližšie ju čakajú rýchlostné disciplíny v St. Moritzi, kde je 5. a 6. decembra na programe super-G. To, kde sa naň bude pripravovať, ešte úplne netuší.

„Taliani zatvárajú strediská, takže je to otázne. Musím preladiť na rýchlostné disciplíny. Do St. Moritzu však pôjdem s dobrým pocitom,“ dodala pre RTVS.