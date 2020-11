Hymna Ligy majstrov je výnimočná. Slovák si splnil detský sen

Za súperov si želal Real Madrid a Inter Miláno.

26. nov 2020 o 22:22 Titanilla Bődová

Sníval o tom ako malý chlapec. Vybehnúť na ihrisko v najprestížnejšej pohárovej súťaži. Teraz si ako 23-ročný tento sen splnil. Stredopoliar Borusssie Mönchengladbach LÁSZLÓ BÉNES v stredu debutoval v Lige majstrov.

V domácom zápase proti Šachtaru Doneck (4:0) ste nastúpili v 80. minúte. Ako ste prežívali svoj debut v Lige majstrov?

Splnil sa mi detský sen. Už ako malý chlapec som vždy hovoril, že raz chcem hrať v Lige majstrov. Veľmi si vážim, že sa mi to podarilo. Ale týmto sa nič nekončí, chcem tento pocit zažiť čo najčastejšie. Teší ma, že som debutoval vo víťaznom zápase. V tomto roku nás čakajú ešte Real Madrid a Inter Miláno a dúfam, že aj v týchto zápasoch dostanem príležitosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Už samotná hymna Ligy majstrov je taká špecifická, že aj obyčajní diváci majú z nej zimomriavky. Pre hráčov to musí byť ešte silnejší zážitok, súhlasíte?

Je to neopísateľné. Hymna Ligy majstrov je výnimočná. Tých niekoľko minút si užíva každý futbalista, či stojí na ihrisku, alebo, ako v mojom prípade, pred lavičkou. Naozaj super zážitok.

Mönchengladbach sa dostal do nesmierne silnej skupiny spolu s Interom, Realom a Šachtarom. Verili ste po žrebe, že po štyroch kolách budete na čele tabuľky?

Túžili sme po silnej skupine s top mužstvami. Boli sme v treťom koši, takže bolo isté, že na dva silné tímy určite narazíme. Želal som si Real Madrid. A môj druhý vysnívaný súper bol Inter, lebo tam hrá Milan Škriniar, ktorého poznám zo Žiliny i z reprezentácie. Nakoniec sa mi splnili obe želania.

Súvisiaci článok Škriniarov tím zlyhal v boji o všetko, Bénes sa dostal do hry, Liverpool zakopol Čítajte

Nepredpokladali sme, že po štyroch zápasoch budeme prví, ale lopta je guľatá, vo všetkých súťažiach sa môžu zrodiť prekvapenia. Máme dobrú formu a nie náhodou sme na prvej priečke.

Inter proti nám vyrovnal v nadstavenom čase, v zápase s Realom Madrid sme v 80. minúte vyhrávali ešte 3:1, nakoniec sme remizovali 3:3.

Ak by sme v týchto stretnutiach mali trochu viac šťastia, už by sme mohli mať zabezpečený postup do osemfinále.

Potom sme dvakrát vysoko zdolali Šachtar (6:0 a 4:0 - pozn. red.), jednoznačne sme ich prevýšili. Poznali sme ich slabiny a dokonale sme to využili. Je veľavravné, že súper mal za dva zápasy možno jedinú vyloženú šancu.

V zápasoch proti Interu i Realu ste boli blízko k víťazstvu. Mali ste vôbec nejakú radosť z remízy, alebo vás mrzeli stratené body?