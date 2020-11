Slováci dosiahli jednoznačné víťazstvo, Brodziansky sa opäť zaskvel

Bol najlepším strelcom zápasu.

26. nov 2020 o 21:42 (aktualizované 26. nov 2020 o 21:51) TASR

BRATISLAVA. Slovenskí basketbalisti zvládli dôležitý zápas B-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V bratislavskej Eurovia aréne zdolali Kosovo 91:67 a zaznamenali druhé víťazstvo v skupine.

Do zápasu nastúpili s veľkou energiou a po pár minútach viedli 11:0. V úvode bol veľkým ťahúňom Mário Ihring, ale aj kvalitná defenzíva celého tímu.

Kosovo sa dokázalo strelecky presadiť až po takmer piatich minútach. Šiestimi bodmi v rade mierne zahrozilo, ale zverencom trénera Žana Tabaka sa naďalej strelecky darilo a po prvej štvrtine vyhrávali 21:9.

V druhej 10-minútovke súper mierne pritlačil, ale slovenský výber si s tým dokázal poradiť. Aj napriek miernym výpadkom, išli Slováci do šatní za priaznivého stavu 42:29.

Po prestávke začali pomalšie, v defenzíve i v útoku robili chyby. Kosovo zrazu zacítilo šancu na zmazanie dvojciferného manka, táto ich nádej však mala krátke trvanie.

Na oboch stranách palubovky zabral Pavelka, ktorý opäť dodal tímu potrebnú pohodu. Slovenskí reprezentanti úspešne odstavili silné zbrane rivala, pred záverečnou štvrtinou viedli 62:42.

V štvrtej perióde sa Slovensku podarilo kontrolovať dianie na palubovke a aj keď občas prišli hluché chvíle, náskok bol stále dvojciferný.

Výborný výkon podal líder domáceho tímu Vladimír Brodziansky, ktorý bol najlepším strelcom zápasu s 26 bodmi.

"Myslím si, že to bol dobrý zápas. Hrali sme tvrdo, tréner nám od začiatku prízvukoval, že to bude viac-menej bitka. Od prvej štvrtiny sme hrali dobre, nasadili sme dobré tempo. V druhej sme trochu poľavili, ale po polčase sme to vylepšili. Sme spokojní," povedal Brodziansky.

V rámci novembrového asociačného termínu odohrajú ešte jeden duel, v sobotu 28. novembra o 19.00 h bude ich súperom Luxembursko.

Predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina:

Slovensko - Kosovo 91:67 (42:29) Zostava a body Slovenska: Brodziansky 26, Ihring a Krajčovič po 14, Abrhám 6, Juríček 0 (Pavelka 13, Körner 9, Musil 8, Rožánek 1) - najviac bodov Kosova: Hajrizi 17, Kastrati 14, Rugova 11 TH: 20/12 - 20/16, fauly: 20 - 21, trojky: 11 - 9, štvrtiny: 21:9, 21:20, 20:13, 29:25, rozhodovali: Stoica (Rum.), Praksch (Maď.), Pitsilkas (Gréc.), bez divákov.