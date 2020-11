Vzbura proti Šatanovi nebola. Dávame si vlastné góly, tvrdí šéf hokeja

Médiá dostali pred kongresom anonym.

26. nov 2020 o 23:04 Boris Vanya

BRATISLAVA. Za ten čas by stihli odohrať aj päť hokejových zápasov. Viac než desať hodín rokovalo vo štvrtok v Bratislave 81 delegátov kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Aj po ňom je na jeho čele Miroslav Šatan.

"Dávame si góly do vlastnej bránky a ťažko potom obhajovať našu víziu pred predstaviteľmi štátu a fanúšikmi. Ak budeme mať spoločný cieľ, nájdeme aj cestu,“ povedal v úvode kongresu bývalý hokejista.

Ten stojí na čele zväzu od leta minulého roka.

Nepotvrdili sa špekulácie, že opozícia voči súčasnému vedeniu zväzu sa na kongrese pokúsi presadiť otázku personálnych zmien.

Nerokovalo sa ani o funkcii výkonného riaditeľa, ku ktorej mali na poslednom výkonnom výbore v októbri výhrady až piati z jeho deviatich členov.

Rozdeľovali zisk z majstrovstiev sveta

Najdlhšiu diskusiu vyvolalo prerokovávanie rozpočtu na rok 2021 a najmä návrh na rozdelenie zisku z domácich majstrovstiev sveta 2019. Z toho však už klubom vyplatili viac ako 1,1 milióna eur v rámci pomoci v čase pandémie.

"Táto debata trvala pol roka. Koronakríza nám ju zbrzdila. Od jari sme mali vytvorenú komisiu, nejaký návrh vypracoval zväz, kluby prišli s vlastným, hľadali sme kompromis," povedal Šatan.

Miroslav Šatan a Peter Kruľ. (zdroj: TASR)

Vedenie zväzu navrhlo rozdeliť zvyšok zisku vo výške 3,7 milióna eur tak, že väčšina pôjde na mandátnych trénerov kategórie dorast a junior a hlavných trénerov kategórie do 16 rokov po dobu minimálne troch rokov.

Zvyšok pôjde na materiálnu podporu pre rozhodcov, hokejové tréningové centrum a príspevok na extraligu žien.

"Zväz sa bude podieľať na platoch mládežníckych trénerov, ktorí by mali byť lepšie ohodnotení. Chceli by sme, aby kluby z týchto peňazí vytvorili časom aj pozíciu šéftrénera mládeže," vysvetlil Šatan.

Médiá dostali anonym

Krátko pred kongresom dostalo viacero médií anonym, ktorý obvinil súčasné vedenie SZĽH z nehospodárnosti.

“ Niektoré sú pravdivé, ale sú podané veľmi zvláštne, a niektoré sú úplne mimo misu. „ Peter Kruľ, výkonný riaditeľ SZĽH

Podľa anonymu generálny sekretár zväzu Ivan Pulkert a výkonný riaditeľ Peter Kruľ fakturujú Marketingu SZĽH čiastky vo výške niekoľko tisíc eur za služby, ktoré dostavajú spoločnosti vlastnené ich rodinnými príslušníkmi.

"Máme tu ľudí, ktorí robia aj takéto partizánske veci. Debata o tom bola, aj sme sa k tým veciam vyjadrili. Niektoré sú pravdivé, ale sú podané veľmi zvláštne, a niektoré sú úplne mimo misu. Extrémne živú diskusiu to nevyvolalo, lebo väčšina delegátov pochopila, že spôsob, akým to vzniklo a bolo rozoslané, vyzeral dosť tendenčne a väčšina ľudí to prečítala," reagoval Kruľ.

Z návrhov na zmenu stanov prešiel jediný, ktorý umožní kontrolórovi SZĽH nahliadať aj do dokumentov dcérskych spoločností zväzu.

"Túto zmenu vítame, niečo podobné sme navrhovali kontrolórovi aj v minulosti," dodal Kruľ.

Kontrolórom SZĽH je Jaromír Šmátrala, Šatanov neúspešný protikandidát z volieb šéfa zväzu v roku 2019.