Chceme pre Maradonu vyhrať trofej, odkázal tréner Neapola

Diega si uctili triumfom v Európskej lige.

27. nov 2020 o 8:59 TASR

NEAPOL. Futbalisti SSC Neapol si vo štvrtok uctili ikonu klubu Diega Maradonu triumfom v Európskej lige nad Rijekou 2:0 a vyšvihli sa na čelo F-skupiny.

Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil za domácich v 69. minúte.

Uctili si Maradonu

Všetci hráči Neapola prišli na trávnik v dresoch s číslom 10, ktoré nosil legendárny Maradona.

Ten priviedol Partenopei k ich jediným dvom majstrovským titulom v talianskej lige v rokoch 1987 a 1990 i k zisku Pohára UEFA v roku 1989. V stredu skonal vo veku 60 rokov na zlyhanie srdca.

"Diego je legenda a nikdy nezomrie," povedal po zápase tréner SSC Gennaro Gattuso.

"Cítiť, že odvčera má už toto mesto inú atmosféru. Dúfam, že Diegovi budeme schopní venovať niečo významné a vyhráme pre neho ďalšiu trofej. V Neapole už na to čakajú veľa rokov."

Insigne prišiel medzi fanúšikov

Davy ľudí sa zišli pred štadiónom Sao Paolo už niekoľko hodín pred zápasom, hoci pre koronavírusové opatrenia sa nemohli dostať na tribúny.

Bolo ich však počuť - trúbili, zapaľovali sviečky i pyrotechniku, spievali a skandovali meno Maradonu.

Žiadali, aby štadión pomenovali po klubovej legende a starosta Luigi de Magistris prisľúbil, že otázka zmeny názvu je na stole a formálny proces už odštartoval.

Štadión SSC Neapol bol ovešaný pamätnými suvenírmi. (zdroj: TASR/AP)

Fanúšikov prišiel pozdraviť aj Lorenzo Insigne.

"Vždy nás nosil vo svojom srdci. Teraz ho musíme nosiť v našich srdciach my, pretože je preč. Bolí to. Je to smutný deň pre nás Neapolčanov " povedal kapitán SSC a položil kyticu kvetov na miesta, kde ľudia nechávali aj odkazy, šály či dresy s menom "Božského Diega".

Fotografie a momenty zo života Maradonu zdobili veľké obrazovky na štadióne počas emotívnej minúty ticha tesne pred výkopom.

Víťazstvo nad Rijekou potom zabezpečili favoritovi vlastný gól obrancu hostí Armanda Anastasia v 41. minúte a zásah Hirvinga Lozana v 75. minúte. Neapol tak vedie tabuľku o dva body pred Alkmaarom a Realom Sociedad San Sebastian. Vo vzájomnom súboji týchto tímov sa vo štvrtok zrodila bezgólová remíza.