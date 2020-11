Slavia má opäť na dosah postup v Európskej lige, súpera ovplyvnil covid

Nice nehralo zápas takmer tri týždne.

27. nov 2020 o 11:10 TASR

NICE. Futbalistov Slavie Praha delí už iba zisk jedného bodu od postupu do vyraďovacej fázy Európskej ligy 2020/2021.

Vo štvrtok vyhrali na ihrisku francúzskeho Nice 3:1 a na čele C-skupiny majú spolu s Bayerom Leverkusen na konte deväť bodov.

Bod od postupu

Definitívu môže hráčom Slavie priniesť už nasledujúci domáci duel s izrealským tímom Hapoel Beer Ševa.

"Na to, že sme krôčik od postupu, nemôžeme vôbec myslieť. Nebaviť sa o tom. Bude to iba o tom konkrétnom zápase, v ktorom chceme odčiniť prehru, ktorú sme utrpeli v Izraeli. Nešpekulovať, chcieť len proste vyhrať," hovoril v rozhovore pre portál isport.blesk.cz kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavia dokázala zdolať Nice druhýkrát v priebehu troch týždňov, doma nad rovnakým súperom vyhrala 3:2.

"Mimoriadne si to cením. Zahrali sme skvele, bolo to úplne zaslúžené víťazstvo. Urobili sme iba dve chyby, súper jednu potrestal. Dreli sme, pracovali a zaslúžili si to," tvrdil kormidelník českého šampióna.

Súpera poznačil covid

Nice malo pre vysoký počet prípadov koronavírusu dlhú hernú prestávku, nastúpilo na prvý zápas po 18 dňoch.

Slavia to využila, už v 14. minúte sa po sóle a výstavnej strele presadil Ondřej Lingr.

Radosť hráčov Slavie Praha. (zdroj: TASR/AP)

"Bol to môj životný gól a prvý v Slavii. Vyviezol som si loptu spred polovice ihriska, zobral som to na seba a trafil som naozaj parádne," vyhlásil Lingr.

Domáci síce po chybe brankára Slavie vyrovnali zásluhou Amineho Gouiriho v 61. minúte, no Peter Olayinka a Abdallah Sima zariadili tri body pre hostí. Nice dohrávalo záver bez vylúčeného Hichama Boudaouia.

"Postup je už pre nás prakticky stratený. Chceli a mali sme tento zápas vyhrať, ale na ihrisku to bolo z našej strany sklamanie. Súper nás trestal za chyby," kritizoval výkon svojich zverencov tréner Nice Patrick Vieira.

Francúzsky tím stráca z tretieho miesta na vedúce duo šesť bodov.