Ďalšie dva biatlonové tímy skončili v karanténe. Covid má 15 ľudí

Nórski biatlonisti majú pred pretekmi obavy.

27. nov 2020 o 12:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenský biatlon musel operatívne riešiť doplnenie nominácie na druhé kolo Svetového pohára. V Kontiolahti nebudú môcť štartovať sestry Fialkové, keďže v ich tíme potvrdili testy koronavírus.

Fialkové, trénerka Anna Murínová, fyzioterapeut aj servismani do Fínska ani nevycestovali a zostali v karanténe v Štokholme.

Z karantény budú môcť odísť až po negatívnych testoch, no tie môžu absolvovať najskôr po siedmich dňoch izolácie.

Mimo pretekov zatiaľ dva tímy

Testovaniu sa podrobili aj všetci účastníci, ktorí do fínskeho strediska pricestovali a medzi 700 ľuďmi sa našlo ďalších 15 pozitívnych prípadov.

Covid je v tímoch Ruska, Lotyšska, Moldavska, Francúzska, Talianska, Poľska a Rumunska. Ochorenie potvrdili však len u dvoch pretekárov. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) nezverejnila mená biatlonistov.

Podľa nórskej stanice NRK ľudia, ktorí testom neprešli, sú v karanténe. V prípade Ruska ide len o pozitívne testovaných a ľudí, ktorí s nimi boli v kontakte.

V prípade Rumunska a Moldavska musel ísť do karantény celý tím. IBU tvrdí, že o tom, kto musí ostať v izolácii, rozhodujú fínske úrady.

Rusi, Taliani či Francúzi tak budú cez víkend štartovať. Rusom budú chýbať iba Anton Babikov a Jevgenij Garaničev. V prípade francúzskeho tímu mal pozitívny test fyzioterapeut, ktorý Covid prekonal v minulosti.

Nóri sú vystresovaní

Napriek prísnym opatreniam sú biatlonisti vystresovaní. Majú obavy, že sa môžu dostať mimo štartovej listiny nezavineným spôsobom.

„Mám z toho veľmi nepríjemné pocity, pretože sa nemôžeme na preteky pripravovať ako za bežných okolností. Všetci sme v jednom veľkom hoteli a bufet je otvorený niekoľko hodín. A nemyslím si, že to je to najlepšie riešenie,“ sťažoval sa pre NRK víťaz vlaňajšej sezóny Johannes Thingnes Bö.

„Všetci sme vystresovaní aj keď máme normálnu chorobu, no teraz je to dvakrát horšie,“ vraví ďalší nórsky biatlonista Vetle Sjastad Christiansen.

Nórom prekáža, že nie všetky tímy sú pri dodržiavaní pravidiel dôsledné.

„Ochranné rukavice máme pri jedle len my. Bol by som oveľa pokojnejší, keby sme boli vo vlastnom hoteli a mali vlastné jedlo. Pokúšali sme sa to vybaviť, ale neuspeli sme,“ doplnil Bö.

Slovenský tím priamo v Kontiolahti mal negatívne výsledky testov a cez víkend bude štartovať.

V pretekoch žien však nastúpia len Veronika Machyniaková a Henrieta Horvátová. V ženskej štafete ich budúci víkend doplnia debutantky vo Svetovom pohári Aneta Smerčiaková a Júlia Machyniaková.

Svetový pohár biatlonistov štartuje v sobotu 28. novembra vytrvalostnými pretekmi. Muži štartujú o 11:00, ženy o 14:30.