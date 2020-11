Tréner Švédska sa stretol s Ibrahimovičom, riešili návrat do reprezentácie

Zahrá si Zlatan na Euro 2020?

27. nov 2020 o 11:50 TASR

ŠTOKHOLM. Tréner švédskej futbalovej reprezentácie Janne Andersson sa stretol vo štvrtok v Miláne so Zlatanom Ibrahimovičom.

Hlavnou témou ich rozhovoru bol prípadný návrat 39-ročného kanoniera milánskeho AC do národného tímu.

"Keď sa Zlatan svojím vyjadrením naklonil k možnosti návratu do reprezentácie, bolo mojou povinnosťou stretnúť sa s ním čo najskôr a zistiť podrobnosti.

Som rád, že sa nám podarilo hovoriť spolu v relatívne krátkom čase," vyhlásil Andersson, ktorého na pracovnej ceste sprevádzal generálny sekretár Švédskeho futbalového zväzu Hakan Sjöstrand.

"Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Povedali sme si, že v debatách na túto tému budeme pokračovať," doplnil Andersson.

Ibrahimovič pred pár dňami priznal, že mu chýbajú zápasy v národnom drese a svoju účasť na budúcoročnom európskom šampionáte necháva otvorenú.

Reprezentačnú kapitolu uzavrel po majstrovstvách sveta 2016, no pre švédsky denník Aftonbladet v rozhovore po dvanástom triumfe v ankete o najlepšieho futbalistu Švédska, pripustil zmenu názoru.

"Keď sa ma pýtate, tak budem úprimný. Chýbajú mi zápasy v reprezentácii. Nie je to žiadne tajomstvo," povedal podľa agentúry AFP.

Ibrahimovič strelil za Švédsko 62 gólov v 116 zápasoch a po návrate do Európy je stále vo skvelej forme, keď s desiatimi gólmi vedie tabuľku strelcov talianskej Serie A.

Jeho návrat do národného tímu by sa výrazne dotkol aj slovenského futbalu. Švédi sú spoločne so Španielmi a Poliakmi súpermi Slovákov na EURO 2020.