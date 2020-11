Džugan v Košiciach skončil, posilní Spišskú Novú Ves

Šťastný: Nenašiel u nás stabilné miesto.

27. nov 2020 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Vedenie HC Košice sa dohodlo na vzájomnom ukončení spolupráce s Róbertom Džuganom.

Dvadsaťročný útočník prišiel do Košíc po úspešnom absolvovaní letného tryoutu, v novej sezóne dostal šancu v ôsmych zápasoch, v ktorých nebodoval.

Jeho ďalšie kroky povedú do prvoligovej Spišskej Novej Vsi.

Veria, že sa do Košíc ešte vráti

"Róbert je veľmi talentovaný mladý hráč s veľkou perspektívou. V našom aktuálnom kádri však v tejto chvíli stabilné miesto nenašiel, a preto sme sa rozhodli uvoľniť ho a umožniť mu nájsť stabilné miesto, na ktorom by mohol naháňať hráčske skúsenosti.

Robovi pre túto chvíľu ďakujeme za jeho služby a pevne verím, že sa ešte niekedy do nášho tímu vráti. Zároveň mu prajem veľa zdravia a úspechov," povedal športový riaditeľ a hlavný tréner HC Košice Jan Šťastný pre klubový web.

Tretí tím tabuľky SHL sa na facebooku pochválil angažovaním 20-ročného Róberta Džugana, ktorý bol na prelome rokov 2019 a 2020 na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Česku so štyrmi gólmi najlepším strelcom slovenského tímu.

Spišiakom zapadá do mozaiky

"Tešíme sa z návratu nášho úspešného odchovanca a reprezentanta SR. Robo je dynamický hráč s výborným korčuľovaním, ktorý ide každé striedanie naplno. Očakávame od neho fyzickú hru, kvalitný forčeking a dôraz pred bránkou súpera.

Je to hráč, ktorý charakterovo zapadá do mozaiky nášho tímu. Veríme, že mu pomôžeme k ďalšiemu hokejovému rastu tak, ako on nám k vytúženému cieľu," uvádza sa na facebooku HK Spišská Nová Ves.



Ambiciózni Spišiaci po reštarte SHL z dôvodu karantény absolvovali zatiaľ len jedno stretnutie.

V stredu 25. 11. na domácom ľade zdolali lídra tabuľky - hráčov Martina 6:3.

V piatok 27. 11. sa predstavia v Topoľčanoch.