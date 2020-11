Slováci dosiahli najvyšší triumf v skupine, teraz ich čaká outsider

Luxembursko má len štyroch profesionálov, no nebezpečného Američana.

27. nov 2020 o 11:02 (aktualizované 27. nov 2020 o 12:47) TASR

BRATISLAVA. Ťarchu dôležitého zápasu zvládli slovenskí basketbalisti na jednotku. Proti Kosovu dokráčali vo štvrtok k cennému víťazstvu systémom štart-cieľ.

Bonusom bol najvyšší triumf v rámci celej B-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 a poskočenie na prvé miesto tabuľky. Súpera z Balkánu zdolali jednoznačne 91:67.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dôležitý úvod

Základ úspechu možno nájsť už v prvej štvrtine, do ktorej mali zverenci trénera Žana Tabaka vynikajúci vstup. Vedenie 11:0 po štyroch minútach, kvalitná defenzíva a vysoká efektivita v útoku, to všetko dodalo slovenským hráčom sebavedomie.

"Bol to náš hlavný cieľ. Dva zápasy dozadu sme úvod nezvládli a potom sme sa doťahovali. Teraz sme to s prehľadom zvládli. Myslím si, že to naštartovalo celú našu víťaznú vlnu. Aj keď boli nejaké chyby, ale napravili sme ich," povedal po zápase rozohrávač Mário Ihring.

Z domácej strany síce prišli v záverečných štvrtinách občasné poľavenia a slabšie pasáže, no ani to neumožnilo výraznejší nápor Kosova. Slováci si bezpečne kontrolovali dvojciferné vedenie a neskôr ho ešte navyšovali.

Už tradičným ťahúňom bol Vladimír Brodziansky, autor 26 bodov a 12 doskokov. Skvelý debut v národných farbách má za sebou Tomáš Pavelka, pri svojej premiére sa prezentoval 13 bodmi a 10 doskokmi.

Víťazstvo treba potvrdiť

Súvisiaci článok Slováci dosiahli jednoznačné víťazstvo, líder mužstva bodovo vyčnieval Čítajte

Asi málokto čakal, že by konečný rozdiel mohol byť až 24-bodový. Kosovo však výrazne doplatilo na absenciu dvoch kľúčových hráčov Dardana Berišu a Shawna Jonesa.

Jednoznačný úspech Slovákov sa premietol aj do tabuľky, zverenci Žana Tabaka sú na prvom mieste a po štvrtku majú tri družstvá zhodne bilanciu dvoch výhier a jednej prehry.

Prípadný úspech proti Luxembursku môže ešte viac posilniť slovenské šance na postup do kvalifikácie MS 2023.

"Pre nás je to dôležité víťazstvo, ale pokiaľ to nepotvrdíme, tak to možno nebude nič znamenať. Nie je čas na radosť a oslavu, ideme sa sústrediť na ďalšie stretnutie," povedal slovenský reprezentant Šimon Krajčovič.

Zvyknutí na Inter

Ďalší súboj v B-skupine predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 odohrajú slovenskí basketbalisti v bratislavskej "bubline" proti Luxembursku. Kým oni budú hrať o udržanie prvého miesta, ich súperovi pôjde o udržanie teoretickej nádeje na účasť v ďalšej fáze.

Do kvalifikácie sa dostanú prvé dva tímy v skupine. Slováci sa už s týmto súperom v predkvalifikácii MS 2023 stretli, vo februári ho zdolali po tuhom boji 73:65.

"Myslím si, že by mali hrať v rovnakej zostave, ako tomu bolo v prvom zápase s nimi. Videli sme v prvom súboji, že to nebolo nič jednoduché. Bude to rýchly basketbal. Na prípravu je málo času, ale oba tímy sú na tom rovnako.

Treba zachytiť úvod, v prvom meraní síl sa nám to veľmi nepodarilo a museli sme sa dostávať do zápasu. Majú naturalizovaného Američana, ktorého je potrebné zastaviť a tiež ich rýchlu hru," povedal pre TASR pred zápasom asistent trénera Michal Madzin.

Reprezentačný tím Slovenska má vďaka "bubline" výhodu domáceho prostredia, aj keď v zápise figuruje ako hostia.

"Všetci sme už zvyknutí na halu Interu. Každý rok a každé leto sme tu. Myslím si, že to určite pomôže, ale určite to nemôžeme brať ako samozrejmosť. Či sme doma alebo vonku, tak musíme hrať stopercentne," uviedol Ihring.

Len štyria profesionáli

Súvisiaci článok Američan mal byť ťahúň slovenskej reprezentácie. Neprišiel a sklamal trénera Čítajte

Luxembursko je nepríjemným súperom, o čom sa mohla presvedčiť naposledy obrana Islandu. Takmer tri štvrtiny dokázali Luxemburčania s Islandom hrať vyrovnanú partiu, no napokon po výsledku 76:90 zaknihovali tretiu prehru za sebou.

Jasným lídrom družstva je naturalizovaný Američan Clancy Rugg, ktorý je bodovým lídrom celej európskej časti predkvalifikácie.

"Na doskoku a bodovo sa presadzuje najvýraznejšie, ale obvodoví hráči sú tiež nebezpeční. Nie je to o jednom hráčovi, to platí však o každom družstve," vyjadril sa na jeho adresu Madzin.

Ku kľúčovým hráčom patria aj Oliver Vujakovic a Alex Laurent. Celkovo má však Luxembursko len štyroch profesionálnych hráčov.

"Na tejto úrovni je len extrémne malý priestor na chyby. Keď hráte dve minúty zle, tak môže byť pokojne po zápase. Základným cieľom je hrať rýchlo.

Celkovo sme nízke družstvo, naše šance pod košom sú tak limitované, preto musíme nájsť iné varianty na skórovanie. Treba využívať možnosti rýchleho protiútoku a skórovať z nich čo najviac bodov," uviedol reprezentačný tréner Luxemburska Ken Diederich.

Program B-skupiny predkvalifikácie MS 2023 sobota 28. novembra (Eurovia aréna/Bratislava) 16.00 Island - Kosovo

Island - Kosovo 19.00 Luxembursko - Slovensko