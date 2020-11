Vlhová stúpa históriou. Z aktívnych pretekárok sú pred ňou len dve

V historickom rebríčku je na 26. mieste.

27. nov 2020 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Tri víťazstvá za šesť dní a zisk 260 z celkového maxima 300 bodov.

Fenomenálny vstup Petry Vlhovej do novej sezóny sa odráža aj v jej postupe historickým rebríčkom najúspešnejších zjazdárok Svetového pohára.

Blízko k legendám

Momentálne je so sedemnástimi víťazstvami na 26. priečke historického prehľadu najlepších, ale ešte zaujímavejšie vyzerá porovnanie s aktívnymi pretekárkami.

Šesť najlepších aktívnych pretekárok vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) - 66 víťazstiev 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) - 26 víťazstiev 3. Petra Vlhová (SR) - 17 víťazstiev 4. Federica Brignoneová (Tal.) - 15 víťazstiev 5. Tessa Worleyová (Fr.) - 13 víťazstiev 6. Ilka Štuhecová (Slovin.) - 9 víťazstiev

Z nich sú pred 25-ročnou Liptáčkou iba historická dvojka, Američanka Mikaela Shiffrinová (66 víťazstiev) a trinástka, Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (26). Talianka Federica Brignoneová má na konte o dve víťazstvá menej ako Vlhová.

Na čele je fenomenálna Američanka Lindsey Vonnová s 82 víťaznými pretekmi v bojoch o krištáľové glóbusy.

Na posun do najlepšej desiatky je potrebných 31 víťazstiev, toľko ich má legendárna Švajčiarka Erika Hessová.

Vzhľadom na systematické zlepšovanie Vlhovej a jej relatívne nízky vek (jazdiť na vysokej úrovni môže ešte päť až sedem rokov), toto číslo nie je nereálne.

"Ak pôjde cestou, ktorú som pred ňou vytýčil, budúcu zimu ju len ťažko niekto prekoná," cituje rakúska agentúra trénera Livia Magoni z rozhovoru pre NZZ z februára tohto roku.

"Bez Livia a výborne fungujúceho tímu by som nejazdila tak dobre. Všetko musí do seba zapadať a u nás to tak je," odpovedala jeho zverenkyňa.

Odvtedy sa ambiciózna Slovenka stala dvojnásobnou držiteľkou malých krištáľových glóbusov za slalom a paralelné disciplíny a momentálnou suverenitou sa radí medzi najvážnejšie adeptky na zisk veľkého glóbusu v sezóne 2020/2021.

Veľký náskok

Už teraz má na konte 360 bodov a náskok 185 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Tretia je Talianka Marta Bassinová s mankom 202 bodov.

Do konca sezóny je však ešte poriadne ďaleko, podľa plánu treba odjazdiť 30 pretekov. Tie najbližšie by sa mali uskutočniť 5. a 6. decembra vo švajčiarskom St. Moritzi.

Na rad prídu prvýkrát rýchlostné disciplíny, konkrétne dvakrát super G.

"Tri víťazstvá za šesť dní sú super. Mám to dobre rozbehnuté. Teraz sa teším, že si trochu oddýchnem a potom ideme ďalej. Znova budem dávať do toho všetko.

Čaká ma preladenie na rýchlostné disciplíny. Dúfam, že mi to pôjde dobre," uviedla Vlhová pre RTVS.