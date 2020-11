Maradona mal pred smrťou tajné želanie. Rodina mu ho nesplnila

Údajne zanechal notársky overený list.

27. nov 2020 o 15:28 SITA

BRATISLAVA. Diego Maradona údajne zanechal list, v ktorom žiadal svoju rodinu o zabalzamovanie tela po jeho smrti.

Informoval o tom novinár Martin Arevalo, ktorého cituje argentínska televízia TyC Sports a neskôr aj poľský portál sport.pl. Rodina však prosbe, resp. poslednému želaniu futbalovej legendy nevyhovela.

Článok pokračuje pod video reklamou

Málo ľudí sa mu postavilo na odpor

"Len málo ľudí v jeho živote sa mu dokázalo postaviť na odpor, ale všetko nasvedčuje tomu, že rodina tak teraz urobila. A to napriek tomu, že to bolo 13. októbra spísané a notársky overené," uviedol Arevalo, jeden z mála novinárov, ktorý bol blízkym priateľom Maradonu.

Súvisiaci článok Kvôli Diegovi som odložil korčule. Klamal skvelo na ihrisku aj mimo neho Čítajte

Podľa Arevala Maradona ťažko znášal, keď videl trpieť chorých priateľov Edgarda Bauzu či trénera majstrov sveta z roku 1986 Carlosa Bilarda.

Ten má po osemdesiatke vážne neurologické poruchy a údajne mu radšej ani nepovedali o smrti Maradonu.

"Preto v určitom okamihu, pred niekoľkými mesiacmi počas futbalového lockdownu, prišiel s myšlienkou zabalzamovať svoje telo. To aby po svojej smrti s nami navždy zostal. Konečné rozhodnutie však nechal na príbuzných," uviedol Arevalo v TyC Sports.

Pochovali ho len deň po smrti

Agentúra Reuters pripomína, že ak by rodina súhlasila, Maradona by bol ďalším veľkým Argentínčanom po prezidentovi Juanovi Peronovi a jeho manželke Eve Peronovej, ktorého telo by bolo po smrti zabalzamované.

Maradonu napokon pochovali vo štvrtok len deň po jeho smrti a na žiadosť rodiny mu odopreli aj štátny pohreb s poctami.

Na posledný odpočinok ho uložili len pred zrakmi najbližších na okraji Buenos Aires na cintoríne Jardín Bella Vista, kde boli pochovaní aj jeho rodičia Dalma a Diego. Tí zomreli v rokoch 2011, resp. 2015.