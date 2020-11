Košice nedali šancu Banskej Bystrici, Slovan rozhodol až v nájazdoch

Hlasy po zápase

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Z našej strany to bol zlý začiatok. Za stavu 5:2 som si myslel, že sa my tréneri, dočkáme pokojnejšieho zápasu, keď sa nebudeme triasť do posledných minút. Mužstvo nám to nedoprialo, takže to bol typický priebeh a zbytočne sme sa do konca báli o výsledok."

Milan Jančuška, tréner Liptovského Mikuláša: "Tento zápas bol "ako cez kopirák" ako v prvom zápase v Nitre, kedy sme vyhrávali 2:0. Musím povedať, že dnes nás ani brankár nepodržal. V priebehu troch minút sme dostali tri góly. Držali sme sa statočne až do záveru, no v power play sme dostali gól. Škoda, keby sme udržali prvú tretinu bez gólu, tak by zápas inak vyzeral."