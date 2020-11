Kto vypustil psa, reagoval Vettel na netradičného votrelca. A začal si spievať

Tréning prerušili aj pre ťažkú haváriu.

28. nov 2020 o 12:04 Titanilla Bődová

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/yDIcjpZtOws

SACHÍR. Máme červenú zástavu, hlásili pretekárom formuly 1 cez vysielačku počas druhého voľného tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.

Bolo to už druhé prerušenie tréningu.

Prvý raz ho museli zastaviť po ťažkej havárii Alexandra Albona. Thajský pilot narazil do bariér pri poslednej zákrute a svoj monopost rozbil na kúsky.

Našťastie, jazdec Red Bullu vyviazol z nehody bez zranení.

Niekoľko minút po obnovení tréningu ho však zase stopli. „Videl som pri okruhu psa alebo mačku,“ vravel do tímovej vysielačky Daniel Ricciardo z Renaultu.

Vystrašeným votrelcom bol pes. Utekal ako o život.

Správu o ďalšom prerušení tréningu prijal štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel s humorom. „Who let the dogs out?“, zaspieval si pilot Ferrari do vysielačky známe tóny skupiny Baha Men.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dúfam, že to nie je Roscoe,“ poznamenal sedemnásobný šampión Lewis Hamilton. Britského jazdca stajne Mercedes sprevádza na každé preteky jeho anglický buldog Roscoe.

Incident s nezvyčajným návštevníkom pobavil aj ostatné tímy. Správca sociálnej sieti McLarenu napísal: „Admin sa na dnes odhlási a ide si nájsť psa.“

Racing Point reagoval: „Ale nie, to nie, ten pes bude náš!“

Fanúšikovia im z celého sveta odkazujú, že ak psa nájdu, niekto by ho mal adoptovať a spraviť z neho tímového maskota.