Pod Zoborom debutoval iba 15-ročný Molnár. Môže prekonať Gáboríkov rekord

Poprad a Nitra sú lídrami extraligy.

28. nov 2020 o 14:47 SITA

BRATISLAVA. Lídrami slovenskej hokejovej extraligy sú bok po boku hráči Popradu a Nitry.

Obe mužstvá v doterajšom priebehu Tipos extraligy 2020/2021 odohrali po 13 duelov a nazbierali v nich rovnako 31 bodov.

Tretie Nové Zámky zaostávajú o tri body, no absolvovali o tri súboje viac.

Popradskí "kamzíci" v ostatnom súboji triumfovali na ľade maďarského Miškovca 3:2 po predĺžení, tím spod Zobora si v domácom prostredí poradil s Liptovským Mikulášom 7:5.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mikula: Nesústredenosť nás stála bod

Poprad síce viedol u súpera už 2:0, no v závere druhej tretiny za domácich skorigoval Daniel Kiss a v tretej časti vyrovnal v presilovke o dvoch korčuliarov Zachary Jordan.

Druhý bod pre Podtatrancov ratoval v predĺžení Adam Drgoň, ktorý predtým skóroval aj v v 22. minúte.

"Vedeli sme, že Miškovec je doma nepríjemný súper, ale cez to všetko sme v prvej tretine hrali veľmi dobrý hokej a tento zápas sme mali vyhrať. Nižšia sústredenosť nás však stála bod, spravili sme veľa chýb pri hre piatich proti piatim.

Aj z toho pramenili presilové hry súpera a počas jednej z nich sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Nie som spokojný s našou hrou hlavne v druhej tretine," priznal po triumfe v Maďarsku kouč Popradu Peter Mikula, cituje ho web HK Poprad.

Jeho zverenci sa v nedeľu predstavia v Detve.

Nitrania sa do konca báli o výsledok

Nitra v novembri odohrala už druhý domáci duel proti Liptákom a opäť šlo o poriadnu gólovú prestrelku.

Kým v prvej polovici mesiaca sa pod Zoborom zrodil domáci triumf 6:5, tentokrát zverenci trénera Antonína Stavjaňu zvíťazili 7:5.

Hostia, ktorí sú v tabuľke beznádejne poslední, pritom viedli 2:0 a podarilo sa im tiež skorigovať z 2:5 na 4:5.

"Mali sme zlý začiatok. Za stavu 5:2 som si myslel, že sa dočkáme pokojnejšieho zápasu, keď sa nebudeme triasť do posledných minút o víťazstvo. Súper nám to nedoprial, takže to bol typický priebeh a zbytočne sme sa do konca báli o výsledok,“ poznamenal Stavjaňa podľa webu hockeynitra.com.

Nitru v nedeľu čaká ďalší domáci súboj, tentokrát proti Trenčínu.

Molnár sa snaží na rekord nemyslieť

V domácom tíme debutoval mladý útočník Ondrej Molnár, ktorý sa vo veku 15 rokov, 9 mesiacov a 19 dní stal tretí najmladším hráčom so štartom v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži.

Mladší boli pri extraligovom debute už len Andrej Podkonický (Zvolen, 1993/1994, 15 rokov, 4 mesiace a 19 dní) a Šimon Nemec (Nitra, 2019/2020, 5 rokov, 6 mesiacov a 29 dní).

Ak sa Molnárovi podarí v aktuálnej sezóne do 7.marca 2021 skórovať, prekoná rekord Mariána Gáboríka z roku 1998 pri jeho premiérovom extraligovom góle vo veku 16 rokov a 27 dní.

"Snažím sa na to nemyslieť. Sústredím sa na skvelú hru a pomoc tímu, no snáď príde aj ten gól," povedal mladík podľa webu HockeySlovakia.sk a k piatkovému súboju doplnil:

"Tréner nebol nadšený z výkonu tímu, ale mňa pochválil, takže som spokojný. Ja som si zápas užíval."