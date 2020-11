Nitra po zmene brankárov pohorela. Trnava v šlágri vyzvala DAC

Hlasy po zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Pred nami stála jednoznačná úloha zvíťaziť. Prvý polčas bol jeden z najlepších, aké sme odohrali, čo som pri mužstve. Boli sme rýchli, agresívni, presní, kombinační a aj strelecky úspešní, takže spĺňalo to všetky kritéria. V druhej polovici neviem, či hlava bola príliš nahlodaná prvopolčasovým výsledkom, už to nebolo z našej strany ako predtým. Celkom sa to ani nedalo, lebo naše tempo do prestávky bolo veľmi vysoké, no napokon rozumnou inteligentnou hrou sme udržali 3:0 a som veľmi spokojný s predvedeným výkonom."

Gergely Geri, tréner Nitry: "Do zápasu sme nevstúpili dobre, prvý polčas mužstvu chýbal pohyb, dôraz, hlavne v hernom systéme sme sa nevedeli nájsť a súper nám odskočil o tri góly. V druhej polovici prišla zmena herného systému, tiež prístup hráčov, klobúk dole, hrali sme veľmi dobre, mali sme šance, aby sme minimálne vyrovnali. Prvý polčas bol súper jednoznačne lepší, druhý z našej strany hodnotím veľmi pozitívne. Len škoda, že šance, ktoré sme si vypracovali, zostali nepremenené. Výsledok je taký, aký je, ale za druhý polčas si chalani zaslúžia pochvalu. Nie je jednoduché za stavu 0:3 vstupovať do druhého polčasu."