Dvadsiatka Kanady prerušila prípravu, favorit slovenskej skupiny je v karanténe

Prípravu budú mať prerušenú ešte týždeň.

28. nov 2020 o 16:16 SITA

Kanada na MS hráčov do 20 rokov, na snímke Connor McMichael a Kevin Bahl. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Koronavírus urobil poriadny škrt v príprave kanadskej juniorskej hokejovej reprezentácie na domáci svetový šampionát hráčov do 20 rokov. Ten by sa mal 25. decembra začať v Edmontone.

V úvode aktuálneho týždňa museli Kanaďania prerušiť spoločnú prípravu na kempe v Red Deer, keďže dvaja hráči mali pozitívny test na ochorenie Covid-19, hoci celý tím zložený zo 46 hokejistov bol od 16. novembra v tzv. bubline a pred sústredením všetci podstúpili testovanie s negatívnym výsledkom.

Po vyhodnotení situácie sa miestne orgány rozhodli umiestniť celé družstvo do 14-dňovej karantény, takže spolu by sa nemalo pripravovať do 6. decembra.

"Potvrdzujem, že všetci hráči, tréneri a iný obslužný personál vrátane ich úzkych kontaktov sú v povinnej 14-dňovej karanténe," povedal pre TSN.ca viceprezident Hockey Canada pre národné tímy Scott Salmond.

Nakazené osoby, teda dvaja hráči a jeden člen obslužného personálu, automaticky putovali do karantény.



TSN pripomenula, že napriek pauze spôsobenej karanténou sa ďalšia časť spoločnej prípravy mládežníckeho výberu začne skôr, ako sa zvyčajne štartujú tréningy tímu Kanady pred juniorským šampionátom.

Výber Kanady bude v Edmontone obhajovať zlato z predchádzajúceho svetového šampionátu v Česku.