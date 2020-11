Slováci senzačne prehrali s Luxemburčanmi, šancu na postup si skomplikovali

Hlasy po zápase:

Žan Tabak, tréner Slovenska: "Po fyzickej a mentálnej stránke sme vynaložili rovnaké úsilie, ako tomu bolo vo štvrtkovom zápase. Nemôžem povedať nič zlé k pripravenosti hráčov na zápas. Dali do toho všetko. Luxembursko bol fyzickejší tím, už v prvom vzájomnom stretnutí sme mali s nimi problém. Náš súper dobre zatváral priestor pod košom, preto ak nepremieňate svoje pokusy, tak nemôžeme pomýšľať na úspech."

Mário Ihring, rozohrávač Slovenska: "Myslím si, že môžem povedať, že nám nepadli strely, ktoré sme premieňali proti Kosovu. Žiaľ, mali sme otvorené pozície a ťažko sa hrá, keď to nepremieňate. Určite sme spravili nejaké chyby, ale dali sme do toho 100 percent. Bohužiaľ, nevyšlo to. Musíme sa individuálne a tímovo zlepšovať."

Šimon Krajčovič, rozohrávač Slovenska: "Ťažko mi hodnotí táto prehra, veľmi bolí. Strašne sme chceli, pripravovali sme sa na to. Chceli sme vyjsť s energiou a myslím si, že tam bola. Nepadalo nám z vonku, nechali sme vyrovnaný zápas a nevyšlo to."