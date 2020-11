Šoférovanie v Rusku? Licencie si asi kupujú. Havárie vidí každý deň

Šajbu zabrósil Gudaček, hlási mohutný hlas ruského komentátora. V preklade to znie gól strelil Hudáček.

Slovenský hokejista Libor Hudáček si po excelentnej sezóne v českom Liberci preniesol produktivitu aj do nadnárodnej KHL. V nej už v minulosti hrával za Slovan Bratislava.

Teraz sa jeho domovom stal ruský Nižnekamsk. Tisícky kilometrov vzdialené tatárske mesto s povesťou jedného z najdepresívnejších v celej súťaži. V tíme má dvoch bieloruských spoluhráčov, dvoch Fínov, inak sú všetko domáci Rusi.

„Môžeme hovoriť po slovensky. Aj keď z ruštiny sa už toho na mňa nalepilo dosť,“ priznáva mladší z bratského dua Hudáčkovcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa v rozhovore dozviete? Či dostal pamätnú sošku za honor najlepšieho hráča týždňa v KHL?

Prečo sa otec tešil zo vzájomného zápasu jeho synov?

Zmení v decembri klub?

Disponuje Nižnekamsk tradičnou ruskou bazou? Čo tam zvykne robiť?

Čo hovorí na tamojší život? Ktoré ruské jedlo zbožňuje?

Prečo verí, že nedostane koronavírus?

Čo robí počas dlhých presunov za súpermi?

Kedy plánuje poskytnúť prvý rozhovor v ruštine?

Čo sleduje v ruskej televízii? Plánuje na Vianoce nakupovať matriošky?

Ako ste teda na tom s ruštinou?

Rozumiem skoro všetko. Potrebujem zlepšiť slovnú zásobu, naučiť sa slová, ktoré ešte neviem. Inak je to v pohode. So spoluhráčmi hovorím po rusky a s trénermi po anglicky.

Prednedávnom vás vyhlásili za najlepšieho útočníka týždňa v KHL. Ako vnímate toto ocenenie?

Ten týždeň nám vyšiel, najmä našej prvej formácii. Skoro z každej šance sme dali gól. Ďalší týždeň už bol trošku horší. Pre mňa i pre mužstvo.

Dostali ste nejakú konkrétnu cenu?

Nie. Neviem o tom, že by sa za to udeľovala soška alebo niečo podobné. Ani u brata, ktorý sa už párkrát stal najlepším brankárom, som nič také nevidel.

Júliusovi sa to naposledy podarilo krátko pred vami. Bavili ste sa o tom medzi sebou?

Jasné. Pogratuloval mi, takisto ako ja predtým jemu. Sme radi, že sa nám obom začalo dariť a snáď sa nám to ešte podarí zopakovať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nadávky a jó napot. Slovenský brankár veľa z maďarčiny nepochytil Čítajte

Pred pár dňami došlo na vašu bratskú konfrontáciu aj priamo na ľade. Viac dôvodov na radosť ste mali vy, Spartak Moskva ste zdolali 5:2.

Každý zápas medzi nami je špecifický. Berieme to tak nielen my, ale celá naša rodina. Konečne otec nemusí odskakovať od televízie k počítaču, takto nás videl na jednom mieste. Najprv boli všetci naštvaní, že Julo nechytá, potom sme ho ale dostali do brány. A zachytal si aj on.

Radili ste spoluhráčom, čo by naňho mohlo platiť?