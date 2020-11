Hokej hrával na rybníku denne aj päť hodín vkuse. Omrzliny mu nevadili

Býval neďaleko Edmontonu.

29. nov 2020 o 12:20 Patrik Fotta

V kolíske hokeja začínal s korčuľami na nohách na zamrznutých rybníkoch. Postupne sa prepracoval z juniorských súťaží až do AHL, odkiaľ je to už len na skok do najprestížnejšej ligy sveta.

Nie nadarmo sa však vraví, že posledný krok býva najťažší.

Útočník JOSH WINQUIST, ktorý aktuálne oblieka dres Banskej Bystrice, sa o tom presvedčil na vlastnej koži.

Rodákovi z kanadského St. Albertu sa zatiaľ nepodarilo splniť sen – zahrať si v NHL. Momentálne si užíva prvú sezónu v Európe a verí, že vďaka hokeju bude môcť precestovať celý svet.

Prvýkrát v kariére hráte mimo zámorských súťaží. V čom vidíte najväčší rozdiel, keď porovnáte hokej na Slovensku a v Kanade?

Najťažšie som si zvykal na veľké klzisko. Každým zápasom je to však lepšie a lepšie. Priznám sa, že občas som prekvapený z toho, koľko veľa času mám na rozohrávku. Nehrá sa tu taký kontaktný a fyzický hokej, na aký som zvyknutý z domova. Tam za vami neustále niekto číha a v priebehu sekundy vám dokážu zobrať puk.

Aké máte spomienky na detstvo v rodnom St. Alberte?

Tam, odkiaľ pochádzam, je naozaj tuhá zima. Od októbra do marca je priemerná teplota asi mínus dvadsať stupňov. Viem, že tu sú zimy omnoho miernejšie. Aj preto som si z domu ani nebral moju najteplejšiu bundu, keďže tu ju zrejme nebudem potrebovať (smiech). Býval som neďaleko Edmontonu. Nie je to asi najkrajšie miesto na svete, ale pre mňa je to domov.

Často ste hrávali hokej s kamarátmi na zamrznutých rybníkoch?

Každý deň po škole som sa tešil, ako si vonku zahrám hokej. Rodičia po mňa museli prísť, keď som sa päť hodín neukázal doma. Raz sme boli aj s dvoma mojimi kamarátmi tak dlho na ľade, že sme mali omrzliny na prstoch na nohách. Nás to však neodradilo. Rád spomínam aj na kempy v Edmontone, kde som sa stretol aj s Connorom McDavidom. Bolo to pre mňa niečo úžasné.

Aký máte vzťah k zbraniam a lovectvu? Na jednej z fotiek, ktorú máte na sociálnej sieti držíte v rukách obrovskú pušku.

Tam, odkiaľ pochádzam, veľa mojich kamarátov chodí loviť. Jeden z nich poznal člena olympijského streleckého tímu USA. Zobral nás k sebe na svoj pozemok, kde mal obrovské množstvo rôznych zbraní. Nechal nás vyskúšať si streľbu aj z tých najväčších. Keď vám vysvetľuje, ako správne mieriť jeden z najskúsenejších strelcov na svete, je to paráda.

Joshua Winquist si zastrieľal na pozemku člena olympijského tímu USA. (zdroj: Instagram Joshua Winquista)

Aké je to pre Kanaďana, ktorý je zvyknutý na vášnivých fanúšikov, hrať zápasy pred prázdnymi tribúnami?

Minulú sezónu som hral v tíme, ktorý mal jednu z najlepších návštevností v lige. Na každý domáci zápas chodilo vyše sedemtisíc ľudí a bolo vždy vypredané. Obával som sa, že to bude zvláštnejšie hrať bez fanúšikov. Už som si na to zvykol a pomaly ani neviem, aké to je, keď sú plné štadióny.

Najviac si to uvedomujete, keď strelíte gól. Tešíte sa len s chlapcami na striedačke. Prvé zápasy mi bolo smiešne, keď som počul všetky výkriky a hlasy. Už sa to ale zlepšuje. Pevne verím, že sa nájde vakcína a vo februári a v marci sa to zlepší.

Ako vyzerá situácia s koronavírusom v mieste vášho rodiska?

Zhoršuje sa to. Práve začali s výraznými opatreniami. Takmer každá oblasť v Kanade sa uzatvára. Aspoňže tu môžeme hrať hokej, kým nám to tiež nezrušia. Verím však, že sa to nestane.

Ako zvyknete tráviť voľný čas v Banskej Bystrici?

Keďže nie je veľmi čo robiť, striedame sa aj s ostatnými kanadskými chlapcami, ktorí sú v tíme a stále sme u niekoho iného na byte. Len raz sa nám podarilo ísť niekam von na večeru, ešte pred tým, ako zaviedli prísnejšie opatrenia. Teraz sme už niekoľko týždňov nikde neboli.

Plánujete sa po sezóne vrátiť do Ameriky a ešte sa pokúšať o NHL alebo chcete pokračovať v kariére ďalej v Európe?

Myslím si, že ďalší rok bude ešte podobný ako tento, kvôli Covidu. Každý len dúfa, že si zoženie miesto v nejakom tíme. Mám pocit, že som už v Amerike hral dosť dlho, a preto by som radšej skúsil cestovať po svete, až dokiaľ to bude možné. Samozrejme, ak by prišla ponuka z NHL, určite by som ju prijal.