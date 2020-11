Realu chýba konzistentnosť, Courtois opäť daroval súperovi gól

Madridčania doma senzačne prehrali.

29. nov 2020 o 12:52 SITA

MADRID. Tri dni po úspešnom vystúpení v Lige majstrov na ihrisku talianskeho Interu Miláno (2:0) ukázali futbalisti Realu Madrid opačnú stránku tohtosezónnych výkonov.

V sobotňajšom stretnutí La Ligy doma šokujúco podľahli Deportivu Alavés 1:2, keď mu chýbali chýbali zranené opory ako Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde či Dani Carvajal.



Tréner Zinedine Zidane sa však nechcel vyhovárať a nepoukazoval ani na skutočnosť, že proti Realu sa v ostatných troch dueloch kopalo až päť penált.

Odohrali dva odlišné zápasy

Francúz však urobil niečo, čo nezvykne. Na pozápasovej tlačovej konferencii verejne vyslal výčitku smerom k hráčom pre ich nedôslednosť.



"Myslím si, že toto je momentálne náš problém - konzistentnosť. V priebehu troch dní sme odohrali dva úplne odlišné zápasy. Budeme sa musieť zlepšiť. Máme mnoho zranených, ale na toto sa nebudem vyhovárať.

Počas celého priebehu sme neboli schopní zmeniť kurz zápasu. Dúfam, že sa nám podarí zvýšiť dynamiku našej hry. Zvyšok poviem hráčom osobne a ostane to medzi nami," vyhlásil na klubovom webe Zidane.

Najnovšie pribudol na zoznam maródov Eden Hazard.

Belgičana ešte v prvom polčase v šestnástke skolil hosťujúci Víctor Laguardia. Pokutový kop pre Real sa však nepískal a Hazard musel zakrátko prenechať miesto Brazílčanovi Rodrygovi.

Ako neskôr Zidane podotkol, nemalo by to byť nič vážnejšie.

V závere mali smolu

Hráči Alavés na Štadióne Alfreda Di Stéfana už v 5. min strelili vedúci zásah, keď Lucas Pérez premenil jedenástku nariadenú po ruke Nacha Fernándeza.

Po prestávke zvýšil ich vedenie Joselu, ktorému gól ako na podnose školáckou chybou ponúkol Thibaut Courtois.

Belgický brankár nedávno chyboval aj v reprezentačnom dueli proti Dánsku.



Madridčania, ktorí v ostatných troch ligových dueloch získali iba bod, búšili do obranného valu hostí, ale dokázali iba znížiť po dorážke Casemira.

Viac nevydolovali aj preto, že hlavičku Mariana Díaza hostia odvrátili z bránkovej čiary a pokus Isca v poslednej akcii zápasu skončil na brvne.



Real získal v desiatich ligových zápasoch 17 bodov a momentálne stráca šesť na vedúce duo San Sebastián a Atlético Madrid.

"La Liga je dlhá súťaž a zaváhaniam sa nevyhne žiadne mužstvo. Čaká nás ešte dosť zápasov, aby sme to napravili. Pozitívne je to, že bojujeme až do konca. Dnes to síce nevyšlo, ale treba ísť ďalej," skonštatoval Casemiro.