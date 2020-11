Nórsky favorit nedal súperom šancu, Slováci v šprinte nebodovali

J.T. Bö dosiahol 49. víťazstvo v kariére.

29. nov 2020 o 12:14 (aktualizované 29. nov 2020 o 12:34) TASR

Svetový pohár v biatlone 2020/2021 (šprint mužov na 10 km):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 0 23:53,0 min 2. Sebastian Samuelsson Švédsko 1 +44,1 s 3. Martin Ponsiluoma Švédsko 1 +47,9 s 4. Vetle Sjastad Christiansen Nórsko 1 +51,9 s 5. Jakov Fak Slovinsko 0 +53,1 s 6. Quentin Fillon Maillet Francúzsko 0 +1:01,3 min 7. Arnd Peiffer Nemecko 1 +1:03,1 min 8. Emilien Jacquelin Francúzsko 2 +1:05,1 min 9. Erik Lesser Nemecko 1 +1:09,4 min 10. Ondřej Moravec Česko 0 +1:12,6 min 50. Michal Šima Slovensko 0 +2:44,1 min 78. Tomáš Hasilla Slovensko 2 +3:55,2 min 97. Šimon Bartko Slovensko 6 +5:24,0 min

KONTIOLAHTI. Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára, ktorými bol šprint na 10 km.

Vo fínskom Kontiolahti ho na stupňoch víťazov doplnili dvaja Švédi. Sebastian Samuelsson skončil druhý s odstupom 44 sekúnd, tretí bol Martin Ponsiluoma s mankom 47,9 sekundy.

Najlepší z trojice Slovákov bol Michal Šima, ktorý zaznamenal čistú streľbu, no s odstupom 2:44,1 minúty mu patrila až 50. priečka a nebodoval.

Tomáš Hasilla netrafil dvakrát a obsadil 78. miesto, Šimonovi Bartkovi patrila 97. pozícia až so šiestimi streleckými chybami.

Obhajca celkového prvenstva Bö vyčistil na strelnici všetkých desať terčov, čo mu podľa očakávania zabezpečilo 49. víťazstvo v kariére.

"Mal som dnes v pláne ísť do pretekov razantnejšie ako včera. Jeden terč tam spadol so šťastím, no odstrieľal som čisto a to mi dalo istotu na trati. Pre moje sebavedomie je veľmi dôležité, že som zvíťazil," povedal Bö podľa oficiálnej stránky IBU.

Dvojica Švédov za ním minula zhodne po jednom terči. Bö zopakoval svoje víťazstvo z Kontiolahti z predchádzajúcej sezóny, keď zvíťazil v marci 2020 na poslednom podniku SP pred vypuknutím pandémie koronavírusu.

V sezóne si pripísal prvý triumf, keď v sobotu skončil vo vytrvalostných pretekoch druhý. Ich víťaz Sturla Holm Laegreid z Nórska skončil v dnešnom šprinte na 18. priečke, keď netrafil deviaty terč.