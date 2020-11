Prítomným stuhla krv v žilách. Majster sveta sa po páde nevedel postaviť

Daniel Andre Tande nepríjemne spadol.

29. nov 2020 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. V sobotňajších pretekoch Svetového pohára v skokoch na lyžiach zažili prítomní vo fínskom stredisku Ruka dramatické chvíle.

Hneď v úvodnej sérii skokov nepríjemne dopadol Nór Daniel Andre Tande. Pri pristátí sa mu odopla pravá lyža a niekoľko desiatok metrov sa iba s ľavou šmýkal dole svahom.

Keďže sa nedokázal bez pomoci postaviť, bol potrebný zásah zdravotníkov. Pomocou špeciálnych nosidiel 26-ročného rodáka z Narviku previezli k sanitke, kde mu vyšetrili pravé koleno. Neskôr sa krívajúc vrátil do šatne.



Prípadné zranenie by Tandemu mohlo zabrániť v štarte na blížiacich sa majstrovstvách sveta v letoch na lyžiach v slovinskej Planici, kde by mal obhajovať zlato spred dvoch rokov v nemeckom Oberstdorfe.

Zdá sa však, že nakoniec by mohol byť v poriadku.



"Pád bol veľmi bolestivý, ale dúfam, že mám iba pomliaždené koleno. Dal som si kolenné väzy a meniskus vyšetriť v sanitke, ale úvodná prehliadka neukázala nič vážne," povedal Tande.

Ten figuruje v štartovej listine aj na nedeľňajšie preteky v Ruke. "Na bolesť som zvyknutý," dodal pre nórsku televíziu NRK, citoval ho portál sport.pl.