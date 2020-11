Pilot F1 bol blízko tragédie, jeho monopost po náraze vzbĺkol

Nehoda sa stala tesne po štarte.

29. nov 2020 o 15:32 (aktualizované 29. nov 2020 o 16:39) TASR, Jerguš Radačovský

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/7OnHAkfKiDs

SACHÍR. Seriál formula 1 priniesol ďalšie dramatické chvíle. Už v prvom kole museli prerušiť Veľkú cenu Bahrajnu.

Tesne po štarte Francúz Romain Grosjean vrazil do zvodidiel. Po nebezpečnom náraze jeho monopost vzbĺkol. Po náraze bolo vidieť iba oranžovú guľu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zachránila ho duchaprítomnosť

Pilot tímu Haas je v poriadku. Doplatil na jazdeckú chybu, keď po kontakte s Daniilom Kvjatom zišiel z trate a vrazil do bariéry.

Od fatálnych následkov ho zachránila duchaprítomnosť a skutočnosť, že po silnom náraze nestratil vedomie.

Napriek všadeprítomným plameňom dokázal včas vyskočiť a dostať sa do bezpečia. Pomohol mu aj ochranný oblúk halo, ktorý chráni hlavu vodiča.

Podľa oficiálnych správ jeho tímu, o ktorých informovala aj televízna stanica Sport2, mal Francúz iba menšie popáleniny na rukách a členkoch.

V roku 2015 zomrel na následky nehody počas Veľkej cene Japonska 2014 Francúz Jules Bianchi. Na nehodu Grosjeana reagovala aj mama Bianchiho:

"Systém halo bol zavedený po smrti môjho syna a dnes zachránil život Romaina Grosjeana. Som rada, že sa to stalo." Informáciu priniesla počas prenosu televízia Sport2.

Šéf Haasu: Želal som si, aby bol nažive

Grosjeana previezli do nemocnice, kde sa podrobí ďalším vyšetreniam. Šéf tímu Haas Guenther Steiner potvrdil, že jazdec bol pri vedomí.

"Romain je v poriadku, nechcem robiť lekárske posudky, ale mal ľahké popáleniny na rukách a členkoch. Je zrejmé, že je otrasený... Chcem poďakovať záchranným zložkám, ktoré sú veľmi rýchle. Maršáli a Ľudia FIA odviedli skvelú prácu, bolo to strašidelné ," povedal Steiner.

"Vôbec ma nezaujímalo, ako k tomu došlo, ale želal som si, aby bol nažive a v poriadku. Ja som si ten moment nevšimol, no ďalší členovia tímu ma upozornili, že videli Romaina vyskočiť z auta," dodal šéf tímu Haas.

Hamilton: Riziko nie je vtip

Na mieste nehody bol medzi prvými vodič zdravotníckeho auta Alan van der Merwe. Bývalý pretekár F3 bol v prvom momente v šoku a doteraz nič podobné nezažil:

"Bolo to desivé. Našťastie však všetky bezpečnostné prvky fungovali, ako mali, a to zachránilo Grosjeanov život. Zároveň chcem vyzdvihnúť aj Romaina za to, že zachoval chladnú hlavu a sám sa dostal z horiaceho monopostu, pretože cez veľké množstvo plameňov by som sa k nemu nedostal."

K nehode sa na Twitteri vyjadril aj sedemnásobný majster sveta Brit Lewis Hamilton.

"Som vďačný, že je Romain v bezpečí. Wow. Riziko, ktoré podstupujeme, nie je vtip, pre tých z vás, ktorí zabudli, že nasadzujeme naše životy pre tento šport a pre to, čo radi robíme. Ďakujeme FIA za obrovské kroky, ktoré podnikli, aby sa z toho Romain dostal," napísal Hamilton.

Preteky ihneď po nehode prerušili, jazdci odišli do boxov a vystúpili z monopostov. Reštart pretekov očakávajú najskôr po hodine od nehody.