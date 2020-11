Presunúť jeden z najprestížnejších turnajov z tradičnej krajiny? Organizátori to zvažujú

V Austrálii sú podmienky okolo karantény prísne.

29. nov 2020 o 15:32 SITA

BRATISLAVA. Úvodný grandslamový turnaj budúcoročnej tenisovej sezóny Australian Open sa možno neuskutoční na tradičnom mieste v Melbourne.

Organizátori momentálne rokujú s vládou štátu Viktória o podmienkach usporiadania tohto podujatia a v prípade kvalifikácie údajne zvažujú jej konanie v Dubaji. Referuje o tom web Przeglad Sportowy.



Pred niekoľkými dňami sa objavili správy, že turnaj možno čaká odklad z pôvodného termínu 18. januára 2021 o týždeň alebo dva. Pri takomto scenári by sa kvalifikácia mohla uskutočniť hneď začiatkom januára a účastníci hlavnej súťaže by sa následne presunuli do Austrálie.

Tam by museli ísť do povinnej 2-týždňovej karantény, počas nej by však tenisti mohli trénovať.



Konečné rozhodnutie v prípade organizácie turnaja by malo padnúť 6. decembra. Austrálčania už skôr informovali, že tradičné turnaje, ktoré predchádzajú Australian Open, teda podujatia v Brisbane, Sydney, Perthe a Adelaide, sa všetky uskutočnia v štáte Viktória.

Predíde sa tým obmedzeniam pri cestovaní medzi jednotlivými štátmi v Austrálii.