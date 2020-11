Slovan sa drží na čele tabuľky, Dunajská Streda však má zápas k dobru

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner Senice: "Zápas bol nervózny, prvý polčas sa hralo medzi šestnástkami, bolo tam viac bojovností, vypracovali sme si jednu príležitosť, súper svoju jednu šancu v prvom polčase premenil. Zápas sa lámal za stavu 0:1, neviem si vysvetliť neuznaný gól. Myslím si, že

ten gól mal platiť. Súper zvýšil na 2:0 a zápas si postrážil. Pokiaľ chceme byť úspešní proti Slovanu, musíme byť v šanciach efektívni. Hostia mali zhruba päť príležitostí a skórovali trikrát - to je ich silná stránka."

Darko Milanič, tréner Slovana: "Bol to nervózny a intenzívny zápas s veľkým množstvom súbojov a diskusií. Zápas bol pre nás celkovo veľmi náročný, sme šťastní, že sme Senicu dokázali zdolať.

Bol to zápas o druhom góle, ktorý sme dokázali skórovať. Ak by sme inkasovali gól na 1:1, bolo by to pre nás veľmi ťažké, za stavu 2:0 sa vám hrá lepšie. Zápasy proti Senici sú náročné, je to dobré mužstvo s dobrým pohybom a silnými štandardkami. Dali sme tri góly po pekných kombinačných akciách, sú to pre nás cenné tri body."