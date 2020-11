Poprad navýšil náskok na čele tabuľky, Banská Bystrica vysoko prehrala

Hlasy po zápase

Norbert Javorčík, tréner Banskej Bystrice: "Je to krutá prehra, táto zvlášť v derby. Nerobili sme malé dobré veci, v našej obrane sme mali deň otvorených dverí. Pohyb od puku, veľké oblúky namiesto brzdy, málo zblokovaných striel - to boli príčiny prehry. Nehrali sme v obrane tak, ako sme si predstavovali.

Nechcem sa vyhovárať, že na ľad bol zvyknutý viac Zvolen, hoci sme oficiálne doma hrali my. Na tento štadión si zvykáme ako na naše domáce prostredie, hoci tomu tak úplne nie je. Nebolo to však tým, že sme stratili body. Od štvrtého gólu mali už Zvolenčania kontrolu nad zápasom. My sme chceli v tretej tretine nájsť nejaké 'momentum' po našom strelenom góle, ale opak bol pravdou."

Andrej Kmeč, tréner Zvolena: "S výsledkom sme spokojní. Boli tam pasáže, v ktorých sme mali problémy, Bystrica vtedy hrala dobre. Avšak sme to napokon vyriešili. Ubránili sme skvele oslabenia.

Od toho sme sa odrazili a využívali sme i šance. Spokojní môžeme byť aj s výkonom brankára Húsku, podporil svojím výkonom mužstvo a bol základným kameňom nášho úspechu."

Radovan Bondra, autor dvoch gólov Zvolena: "Začali sme dobre, viedli sme 2:0 a hoci sme inkasovali nešťastný gól na 2:1 a na päť minút sme vypadli zo zápasu, tak následne sme sa do neho vrátili, niečo sme si povedali na striedačke a dotiahli sme to do víťazného konca. Ja som sa snažil o hetrik, chcel som pridať tretí gól, staval som sa pred brankára telom na teč, ale nevyšlo to."