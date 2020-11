Jazdec F1 kritizoval svätožiaru, v Bahrajne mu zachránila život

Francúzsky pilot mal vážnu nehodu.

29. nov 2020 o 22:59 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Bolo z toho veľké haló, keď sa súčasťou monopostov formuly 1 stal systém zvaný Halo.

Na prvý pohľad nevkusná obruč, pripomínajúca svätožiaru.

V skutočnosti však ide o bezpečnostný prvok - titánovú konštrukciu, ktorá je umiestnená nad kokpitom monopostu a chráni hlavu pretekára pred rôznymi nárazmi a predmetmi.

Spočiatku sa však nestretla s pochopením. Diskutabilný bol jej dizajn a na mieste boli aj obavy zo zhoršenej viditeľnosti, resp. zorného uhla pretekárov.

"To rozhodnutie je proti DNA F1," vyjadril sa v júni 2017 šéf tímu Red Bull Helmut Marko. Bolo to v čase, keď Medzinárodná automobilová federácia (FIA) potvrdila, že svätožiara bude od sezóny 2018 povinná.

Až deväť z desiatich tímov bolo proti jej zavedeniu. Výnimkou bolo Ferrari, možno aj vďaka väzbám na Jeana Todta (súčasný prezident FIA, pozn. red.).

Marko však zďaleka nebol jediný, kto tento bezpečnostný prvok kritizoval. Negatívne sa vyjadrovali trojnásobný majster sveta Niki Lauda, Brit Lewis Hamilton, ale aj jazdec tímu Haas Romain Grosjean.

Monopost sa zlomil na dve časti

"Nikdy sa mi to nepáčilo a stále to nemám rád. Osobne si myslím, že viac času by mohlo priniesť lepšie riešenie, pretože s Halo môžeme mať problémy, ktoré by sme bez neho nemali," uviedol Grosjean v roku 2017.

"Nepotrebujeme všetko. Som proti Halo, štítu alebo niečomu podobnému. Toto nie je formula 1," citoval ho portál racefans.net.

Ubehli viac než tri roky a viacerí odborníci tvrdia, že práve spočiatku kritizovaná svätožiara zachránila Francúzovi život.

Tridsaťštyriročný pretekár v úvodnom kole Veľkej ceny Bahrajnu ťukol do predného ľavého kolesa Rusa Daniila Kvjata a následne narazil do bariéry.

V rýchlosti 221 km/h a preťažení 53G.

Náraz bol natoľko silný, že sa monopost sa zlomil na dve časti a následne ho pohltili plamene. Predná časť auta prerazila bariéru a práve systém Halo uchránil Grosjeanovu hlavu pred fatálnym nárazom.

Aj vďaka tomu zostal rodák zo Ženevy pri vedomí a vďaka duchaplnej a pohotovej reakcii sa mu podarilo dostať sa z horiaceho vozidla.

Bolo to ako z hollywoodskeho filmu, keď hlavný hrdina akoby nič vyjde z horiacej budovy a bez vážnejších zranení.

Svätožiara zachraňovala dvakrát

Technický riaditeľ F1 Ross Brawn bol znepokojený tým, že monopost sa rozdelil. Podľa jeho slov sa v minulosti takéto nehody končili fatálne.

A akú rolu hrala svätožiara?

"Niet absolútne žiadnych pochybností, že Halo bol faktor, ktorý zachránil Romaina. Ak si spomínate, pri zavedení tohto systému bolo veľa kontroverzií.

Nemyslím si, že teraz, špeciálne po dnešnom dni, bude niekto pochybovať o jeho dôležitosti," cituje Brawna web racefans.net.

Preteky museli následne prerušiť a dramatický moment sa udial aj krátko po reštarte. Tentokrát sa hore hlavou vo svojom monoposte ocitol Kanaďan Lance Stroll a aj v tomto prípade mu pomohla svätožiara.

Lance Stroll po nehode na okruhu v Bahrajne. (zdroj: SITA/AP)

Grosjean pozdravil fanúšikov

Podvečer FIA aj tím Haas zverejnili vyhlásenie, v ktorom uviedli, že Grosjean zostáva cez noc v nemocnici, kde mu ošetria popáleniny na oboch rukách. Navyše, röntgen neukázal žiadnu zlomeninu.

Zakrátko nahral fanúšikom odkaz aj samotný pretekár.

"Ahojte, všetci. Chcem vám len povedať, že som v poriadku. Ďakujem vám veľmi pekne za správy. Pred zopár rokmi som nebol za systém Halo, ale myslím si, že je to najskvelejšia vec, ktorú sme do F1 priniesli.

Bez nej by som tu dnes nemohol s vami hovoriť. Ďakujem zdravotníckemu personálu na okruhu aj v nemocnici a dúfam, že vám čoskoro budem môcť napísať niekoľko správ a povedať vám, ako to ide," uviedol na sociálnej sieti.

V nemocnici ho navštívil aj Jean Todt.

"Uľavilo sa mi, že Romain je v poriadku. Ďakujem Dr. Ianovi Robertsovi a tímu FIA za ich odvážny a efektívny zásah. Vždy sme dávali bezpečnosť na vrchol našich priorít a budem v tom pokračovať," napísal niekdajší šéf tímu Ferrari.