Udrží aj poschodový autobus. Formula po nehode velebí svätožiaru

Bezpečnostný systém Halo prijali do formuly rozpačito.

30. nov 2020 o 8:00 Boris Vanya

BRATISLAVA. Francúzsky jazdec tímu Haas Romain Grosjean sa podľa vlastných slov druhý raz narodil. V úvodnom kole Veľkej ceny Bahrajnu v nedeľu ťukol do predného ľavého kolesa Rusa Daniila Kvjata a následne narazil do bariéry.

Jeho monopost sa zlomil na dve časti a následne ho pohltili plamene. Francúz však vyviazol z nehody len s ľahkými popáleninami. Formula 1 teraz velebí bezpečnostný systém Halo, ktorý Grosjeanovi zachránil život.

Čo je Halo, odkedy sa používa a je s ním formula 1 skutočne bezpečnejšia?

Čo je dobré vedieť o systéme Halo Čo to je?

Kto prišiel s nápadom?

Ako systém prijali v F1?

Neznižuje Halo viditeľnosť jazdcov?

Je formula 1 s Halo bezpečnejšia?

Majú všetky tímy rovnaké Halo?

Existuje alternatíva?

Čo to je?

Bezpečnostný prvok na monoposte F1. Špeciálna rámová konštrukcia z karbónu a titánu v tvare oblúku je umiestnená okolo kokpitu nad hlavou jazdca. V prednej časti je prichytená vzperou ku kapote vozidla.

Pripomína svätožiaru, odtiaľ pochádza tiež označenie systému Halo (z angličtiny). Jej účelom je chrániť hlavu pretekára pred rôznymi nárazmi a letiacimi predmetmi ako sú pneumatiky či trosky iných monopostov.

Kto prišiel s nápadom?

Koncept Halo navrhla po niekoľkých rokoch výskumu Medzinárodnej automobilovej feredrácie FIA zameraného na bezpečnostné prvky predných profilov monopostov spoločnosť Mercedes.

Prvý prototyp - vyrobený z ocele - úspešne testovali v roku 2015. Na Veľkej cene Rakúska v roku 2016 predstavili ľahší a silnejší prototyp vyrobený z titánu.

Podľa konštruktérov systému je Halo také silné, že udrží na sebe hmotnosť, akú má napríklad londýnsky doubledecker (poschodový autobus).

Jednou z dôležitých zmien bolo zväčšenie oblúka Halo s cieľom zlepšiť viditeľnosť a eliminovať riziko, že vodič pri náraze narazí hlavou do konštrukcie.

Od roku 2018 je Halo povinnou súčasťou monopostov v seriáli majstrovstiev sveta F1.

Ako systém prijali v F1?

Rozpačito. Proti zavedeniu systému bolo deväť z desiatich stajní F1, súhlasilo iba Ferrari. Šéf FIA Jean Todt si však presadil svoje.



„Zaviesť takú ochranu je od základu zlé. Nie je to poriadne otestované. Zhotovili sme nové autá, ktoré sú pre fanúšikov i jazdcov atraktívnejšie, a teraz im tam pridáme oceľový skelet. Pritom monoposty sú už teraz bezpečné a riziko je mimoriadne malé. Z hľadiska bezpečnosti je to prehnaná reakcia,“ povedal pre Bild Niki Lauda, legenda F1.



Helmut Marko z Red Bullu upozornil na to, či takáto ochrana nebude dokonca nevýhodou, keď bude nevyhnutné vyslobodiť z horiaceho auta zraneného jazdca.



Podľa ďalších odporcov môžu mať niektoré nehody s novým bezpečnostným prvkom dokonca fatálnejšie následky než bez neho.

Neznižuje Halo viditeľnosť jazdcov?

Napriek objemnému vzhľadu Halo sa na problémy s viditeľnosťou sťažovalo počas testovania málo jazdcov. "Žiadny problém, vrchnú časť si ani nevšimnete,“ komentoval pre autosport Nicko Rosberg.



Ku kritikom patril Francúz Romain Grosjean. „Bolo mi zle, človek sa neustále sústredí na niečo, čo má pred sebou. Oči sa stretávali uprostred, bolo to čudné.“



Podľa dizajnérov je nereálne, aby Halo vyrobili z priehľadného materiálu.

Je formula 1 s Halo bezpečnejšia?

V 17 prípadových štúdiách závažných nehôd, ktoré vyhotovila FIA, malo Halo pozitívny účinok v pätnástich, ostatné dve mali neutrálny výsledok.



Konštrukcia je navrhnutá tak, aby zabránila vniknutiu veľkých predmetov do kokpitu, ako sú kolesá, iný monopost alebo bariéry na trati.



Halo by nijako neovplyvnilo výsledok kolízie Julesa Bianchiho na Veľkej cene Japonska v roku 2014.



Francúz dostal na mokrej trati v Suzuke šmyk a jeho nekontrolovateľný monopost v takmer 130-kilometrovej rýchlosti narazil do žeriavu, ktorým sa traťoví maršali snažili odpratať havarované auto Adriana Sutila. Bianchi ťažkým zraneniam hlavy podľahol.



Je tiež ťažké posúdiť vplyv systému na prípad Felipeho Massu na Veľkej cene Maďarska v roku 2009, keď ho zasiahla do hlavy pružina uvoľnená z auta Rubensa Barrichella.



Svätožiara mohla mať dva efekty – buď by pružinu odrazila mimo kokpitu, alebo by ju naopak nasmerovala na menej chránené miesto jazdca.

Systém Halo sa osvedčil na Veľkej cene Belgicka 2018, keď po kolízii niekoľkých monopostov preletel nad hlavou Charlesa Leclerca Fernando Alonso.



"Neviem, ako by sa to skončilo bez neho, ale som šťastný, že tam systém Halo bol," povedal Monačan.



Naopak, podľa odporcov systému by niektoré nehody - napríklad Alexandra Wurza s Davidom Coulthardom v Austrálie 2007 či Fernanda Alonsa s Kimi Räikkönenom v Rakúsku 2015 (jeden z jazdcov nabehol na monopost druhého) – v prípade existencie ochrany hlavy mohli dopadnúť oveľa horšie.

Majú všetky tímy rovnaké Halo?

Systém si nevyrábajú jednotlivé stajne sami, FIA najala externú firmu. V hornej časti si ho môžu tímy aerodynamicky upraviť, priestor pre individuálne riešenia je však minimálny. Halo si môžu stajne nalakovať tak, ako im to vyhovuje, dá sa tiež využiť ako priestor na reklamu.

Existuje alternatíva?

Na rozdiel od formuly 1 sa americká séria IndyCar rozhodla ísť inou cestou a od tohto roka používa malé čelné sklo, tzv. aeroscreen. To sa testovalo predtým aj v F1, ale nebolo prijaté s pozitívnymi reakciami, preto sa začal používať systém Halo.