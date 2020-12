V Lige majstrov si proti sebe môžu zahrať Slováci, Liverpool dostane ďalšiu šancu

Pozrite si dnešný program.

1. dec 2020 o 6:00 TASR

Liga majstrov - program na dnes (utorok 1. december) - skupinová fáza, 5. kolo

A-skupina

18.55 Lokomotiv Moskva - RB Salzburg

21.00 Atlético Madrid - Bayern Mníchov

Priebežná tabuľka 1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 15:4 12* 2. Atlético Madrid 4 1 2 1 4:7 5 3. Lokomotiv Moskva 4 0 3 1 4:5 3 4. RB Salzburg 4 0 1 3 7:14 1

* - istý postup do osemfinále

B-skupina

18.55 Šachtar Doneck - Real Madrid

21.00 Borussia Mönchengladbach - Inter Miláno

Priebežná tabuľka 1. Borussia Mönchengladbach 4 2 2 0 14:4 8 2. Real Madrid 4 2 1 1 9:7 7 3. Šachtar Doneck 4 1 1 2 3:12 4 4. Inter Miláno 4 0 2 2 4:7 2

C-skupina

21.00 Olympique Marseille - Olympiakos Pireus

21.00 FC Porto - Manchester City

Priebežná tabuľka 1. Manchester City 4 4 0 0 10:1 12* 2. FC Porto 4 3 0 1 8:3 9 3. Olympiakos Pireus 4 1 0 3 1:6 3 4. Olympique Marseille 4 0 0 4 0:9 0

* - istý postup do osemfinále

D-skupina

21.00 FC Liverpool - Ajax Amsterdam

21.00 Atalanta Bergamo - FC Midtjylland

Priebežná tabuľka 1. FC Liverpool 4 3 0 1 8:2 9 2. Ajax Amsterdam 4 2 1 1 7:5 7 3. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 8:7 7 4. FC Midtjylland 4 0 0 4 2:11 0

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpool FC majú dnes ďalšiu šancu spečatiť postup do osemfinále Ligy majstrov. Medzi elitnú šestnástku ich môže definitívne posunúť domáce víťazstvo nad Ajaxom Amsterdam.

Článok pokračuje pod video reklamou

Postupovú istotu už majú obhajca trofeje Bayern Mníchov, Manchester City, FC Barcelona, Chelsea Londýn, Juventus Turín a FC Sevilla, väčšina z nich si zahrá predposledné kolo až zajtra.

Blízko k účasti v osemfinále je FC Porto, na postup potrebuje získať aspoň bod.

Liverpool môže oslavovať i smútiť

Súvisiaci článok Na Slovane ho vypískali malé deti. Liverpool má novú hviezdu Čítajte

Anglický klub z Liverpoolu mal možnosť zaistiť si osemfinálovú účasť už pred týždňom, prekvapivo však podľahol na domácej pôde Atalante Bergamo (0:2).

Pokiaľ by v utorok prehral s druhým Ajaxom a Atalanta by doma zdolala dánskeho outsidera z Midtjyllandu, Liverpool by sa ocitol na nepostupovej tretej priečke. Aktuálne má Liverpool na čele tabuľky D-skupiny dvojbodový náskok pred holandským šampiónom a talianskym klubom.

Generálka na Ajax mu nevyšla podľa predstáv, keď v dueli anglickej Premier League iba remizoval na pôde Brightonu 1:1. Dva góly Liverpoolu neuznali pre ofsajd a v závere nadstaveného času prišli o víťazstvo z pokutového kopu.

Početnú maródku v tíme rozšíril skúsený stredopoliar James Milner, ktorý si zranil zadný stehenný sval, tréner Jürgen Klopp hromžil na nabitý zápasový kalendár i na program najvyššej anglickej súťaže.

Atlético stále bez Suáreza

Súvisiaci článok Luis Suárez má koronavírus, vynechá zápas proti Barcelone Čítajte

Ďalším šlágrom utorňajšieho programu 5. kola bude súboj medzi Atléticom Madrid a Bayernom Mníchov. Španieli sú v tabuľke druhí o dva body pred Lokomotivom Moskva, ktorý privíta Red Bull Salzburg.

Madridčania ešte v španielskej La Lige neokúsili trpkosť prehry a dobrú formu chcú potvrdiť aj proti Bayernu, ktorému budú pre zranenia chýbať obrancovia Lucas Hernandez a Jerome Boateng i stredopoliari Javi Martinez s Corentinom Tolissom.

"Moje mužstvo urobilo v uplynulých mesiacoch obrovský progres. V domácej súťaži sme zatiaľ inkasovali iba dva góly, čo je skvelé vysvedčenie. Naša ofenzívna sila opäť vzrastie po návrate Luisa Suáreza, ktorý musel ísť po pozitívnom teste na koronavírus do karantény. Telefonoval som s nim, chce sa čím skôr vrátiť do zápasového kolotoča," povedal tréner Atlética Diego Simeone.

Slovenský súboj v Nemecku

Súvisiaci článok Slovenský reprezentant si zahral v Lige majstrov, už mu volal aj Tarkovič Čítajte

V B-skupine hostí nečakaný líder skupiny Borussia Mönchengladbach v kádri so slovenským krídelníkom Lászlóm Bénesom taliansky Inter Miláno, ktorého dres oblieka Milan Škriniar.

Bundesligista by si víťazstvom otvoril osemfinálové brány. Inter má už iba teoretickú šancu na postup, na druhý Real Madrid stráca päť bodov.

Real nastúpi na Olympijskom štadióne v Kyjeve proti Šachtaru Doneck a Ukrajincom má čo odplácať. V úvodnom dueli totiž svojmu súperovi podľahol doma 2:3.

Rehabilitovať sa musí aj za nečakanú sobotňajšiu ligovú prehru s Deportivom Alaves.

V tabuľke má pred Šachtarom trojbodový náskok a víťazstvo v Kyjeve by znamenalo postupovú definitívu.