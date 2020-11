ANKETA: Vyberte pre Slovákov skupinu snov v kvalifikácii MS 2022

Slovenskí futbalisti sú v druhom koši.

30. nov 2020 o 23:22 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Akých súperov si želáte pre slovenskú futbalovú reprezentáciu v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2022 v Katare?

Chcete si pozrieť zápas Slovákov proti Francúzom či Talianom? Alebo radšej proti Dánom, cez ktorých by mali papierovo väčšiu šancu na úspech?

A čo tak si zahrať opäť federálne derby proti Česku?

Vyberte si v ankete denníka SME svoju ideálnu skupinu pre slovenský národný tím. Z každého výkonnostného koša hlasujte za jedného súpera.

Slovensko je ako 19. najlepšie európske mužstvo v druhom výkonnostnom koši spolu so Švajčiarskom, Poľskom, Švédskom, Walesom, Ukrajinou, Rakúskom Tureckom, Srbskom a Ruskom.

S týmito súpermi teda v kvalifikácii MS 2022 určite o postup bojovať nebude.

Žreb kvalifikačných skupín sa uskutoční 7. decembra o 18:00 v Zürichu.

Prvý kôš: Tréner si praje Holandsko

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať z prvého koša? Belgicko 15 Francúzsko 0 Anglicko 5 Portugalsko 5 Španielsko 0 Chorvátsko 20 Nemecko 5 Dánsko 42 Taliansko 1 Holandsko 5 Hlasovalo: 98

Hlasovanie otvorené:

od: 30.11.2020 22:30

do: 07.12.2020 17:00

Slovenská futbalová reprezentácia v tomto roku splnila hlavný cieľ, ktorým bol postup na majstrovstvá Európy 2020.

Aj vďaka barážovým víťazstvám nad Írskom a Severným Írskom sa Slováci udržali v druhom výkonnostnom koši pre žreb kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2022 v Katare.

Slovenskí futbalisti sa tak vyhnú viacerým silným súperom. Nie však absolútnym velikánom, ktorí sú tradične v prvom koši.

Z neho môžu Slováci dostať majstrov sveta z Francúzska či hviezdneho Cristiana Ronalda a jeho Portugalsko.

Do úvahy prichádza aj Belgicko a Taliansko, ktoré v kvalifikácii o EURO 2020 nestratili vo svojich skupinách ani bod. Papierovo najprijateľnejším sa môže zdať Dánsko.

Každé mužstvo z prvého koša však bude proti Slovákom veľkým favoritom. Bývalý futbalový tréner Dušan Radolský má v súperovi z prvého koša jasno.

„Holandsko. Pre futbal aj pre šancu,“ uviedol Radolský pre sportnet.sme.sk

Tretí kôš: Čo súper, to prekážka

Podľa papierových predpokladov by Slováci proti súperom z tretieho koša mali mať navrch. Pri pohľade na nich to však úplne neplatí.

Rozdiely medzi niektorými tímami v druhom a treťom koši sú minimálne. Najväčším strašiakom je Česko, s ktorým slovenskí futbalisti tento rok dvakrát prehrali v Lige národov.

Z tretieho koša môže vyplynúť aj iné susedské derby - s Maďarskom.

V poslednej kvalifikácii reprezentácia ešte pod vedením trénera Pavla Hapala zvládla oba zápasy proti Maďarom víťazne.

Z tretieho koša sú v ponuke aj reprezentácie Írska a Severného Írska, s ktorými nedávno Slováci uspeli v baráži o postup na EURO 2020, ale aj Fíni či Škóti, ktorí si zahrajú na európskom šampionáte.

„Čo súper, to prekážka. Nechcel by som Česko,“ naznačil Radolský.

„Rumunsko je nevyspytateľné, videl som na vlastné oči mladú generáciu Islandu, ktorá dopĺňa to úspešné mužstvo týchto ostrovných sympaťákov. Budú zas dobrí. Nikto sa neodváži podceniť Fínsko či Bosnu a Hercegovinu,“ doplnil.

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať zo štvrtého koša? Grécko 0 Slovinsko 0 Severné Macedónsko 0 Čierna Hora 5 Albánsko 0 Bulharsko 5 Bielorusko 0 Izrael 5 Gruzínsko 16 Luxembursko 67 Hlasovalo: 98

Hlasovanie otvorené:

od: 30.11.2020 22:38

do: 07.12.2020 17:00

Štvrtý kôš: Macedónsko ide na EURO

Aj vo štvrtom výkonnostnom koši sú medzi súpermi určité rozdiely. Také Grécko môže byť pokojne čiernym koňom v každej kvalifikačnej skupine.

Slováci majú aj čerstvé spomienky z Ligy národov na Izrael. Hrať proti tomuto technickému tímu nemusí byť vôbec jednoduché.

Neustále sa zlepšujú aj reprezentácie Albánska či Gruzínska, ktoré roky trénoval Vladimír Weiss starší.

Severné Macedónsko je zase jediným tímom z tohto koša, ktorý sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy 2020.

Naopak, Luxembursko či Bielorusko by mohli byť prijateľnejšími súpermi.

Piaty kôš: Kto by si želal Kosovo?

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať z piateho koša? Cyprus 5 Arménsko 0 Faerské ostrovy 7 Azerbajdžan 0 Estónsko 10 Kosovo 10 Kazachstan 5 Litva 10 Lotyšsko 0 Andorra 51 Hlasovalo: 98

Hlasovanie otvorené:

od: 30.11.2020 22:42

do: 07.12.2020 17:00

Súperov z piateho koša by mali Slováci jednoznačne zdolávať, ak chcú bojovať o postup na záverečné turnaje.

Ale aj v tejto skupine sú mužstvá prijateľnejšie a aj tie, ktoré si neželajú ani väčšie futbalové krajiny ako Slovensko.

Také Kosovo v poslednej kvalifikácii poriadne trápilo aj Čechov, ktorých dokonca doma dokázalo zdolať. Ani Cyprus či Arménsko nepatria k jednoduchým protivníkom.

Naopak, prijateľnejšími tímami sú Andorra, Lotyšsko či Azerbajdžan.

V šiestom koši je päť najväčších outsiderov - Moldavsko, Malta, Lichtenštajnsko, Gibraltár a San Maríno.

Znamená to, že päť skupín bude šesťčlenných, zvyšné budú mať iba päť účastníkov.

Postúpiť možno viacerými spôsobmi

Anketa:

Ktorý tím by malo Slovensko dostať zo šiesteho koša? Moldavsko 5 Malta 0 Lichtenštajnsko 6 Gibraltár 36 San Maríno 30 Žiadny 16 Hlasovalo: 93

Hlasovanie otvorené:

od: 30.11.2020 22:45

do: 07.12.2020 17:00

Hrať sa bude v asociačných termínoch od marca do novembra 2021. Víťazi kvalifikačných skupín postúpia priamo na šampionát do Kataru.

Tímy z druhých priečok sa kvalifikujú do play off. K nim pribudnú ešte dvaja najlepší skupinoví víťazi Ligy národov edície 2020/2021, ktorí si nevybojujú postup na MS v kvalifikácii.

Dvanásť krajín rozdelí žreb do troch línií play off po štyroch účastníkoch. V každej sa bude hrať semifinále a finále (na jeden zápas). Traja víťazi jednotlivých línií play off si vybojujú postup na šampionát, čím sa naplní európska kvóta trinástich účastníkov.

Majstrovstvá sveta v Katare sa budú hrať v netradičnom období - v novembri a decembri.