Nevídaná rarita v Košiciach. O rok to bude ôsmy div sveta, tvrdí Antl

V tíme sú až tri dvojice otec a syn.

30. nov 2020 o 21:49 Patrik Fotta

Alexander Radčenko (vľavo) so synom Kirillom počas zápasu Slovnaft handball extraligy medzi Košicami a Topoľčanmi. (Zdroj: Patrik Fotta)

KOŠICE. „Nebude to len európska, ale svetová rarita,“ reagoval tréner hádzanárov Košice Crows Radoslav Antl na možnosť, že sa v zápase najvyššej súťaže predstavia v jednom mužstve dve dvojice otec a syn.

Len nedávno sa k tímu Crows pridal Alexander Radčenko, ktorý si opäť zahrá so svojim synom Kirillom. Spoločne si už obliekali dres béčka Tatrana Prešov.

V košickom tíme si už spolu v extraligovom stretnutí nedávno zahrali aj Radoslav Antl a jeho syn s rovnakým menom.

Antlovci, Radčenkovci aj Shejbalovci

V klube je navyše ešte jedna dvojica otec – syn. Vo vedení klubu pôsobí skúsený Jiří Shejbal a jeho syn Michal je brankárskou oporou tímu.

„Myslím si, že to nebude dlho trvať a stretneme sa Antlovci aj Radčenkovci v zápase spoločne na ihrisku. Môže sa stať, že na lavičku príde Jirko Shejbal a už budeme na jednej strane tri rodinné dvojice. To by bola rarita na tretiu,“ pousmial sa Antl.

Zaujímavosťou je, že aj mladší synovia Antla a Radčenka spolu aktuálne hrávajú za mládež Tatrana Prešov.

„Chlapci majú sedemnásť rokov, tak sme si povedali, že počkáme ešte rok a potom ich privítame v Košiciach. To už nebude rarita, ale ôsmy div sveta,“ žartuje niekdajšia opora slovenskej reprezentácie.

Môže hrať aj do päťdesiatky

Zahrať si v tíme s oboma synmi by bolo pre trénera Crows veľkým zážitkom.

„Asi už o čosi menej by si to užili moji synovia, pretože ja som známy nervák. Zameriavam sa na detaily a keď vidím, že si niekto neplní, čo má, jednoducho vybuchnem. Uznávam, že je ťažké hrať so mnou v tíme, takže synov trochu ľutujem,“ povedal Antl senior.

S výkonmi Radčenkovcov je zatiaľ spokojný.

„Ešte potrebujú chvíľu, aby sa zohrali. Kirill je v našom tíme jednoznačným ťahúňom. Poctivo chodí na tréningy a je to vidno. Má veľký talent, ktorý zdedil po otcovi. Keď sa mu nedarí, aj naša hra upadá. Saša môže hrať pokojne aj do päťdesiatky, v každom polčase po desať minút s prehľadom zvládne,“ opisuje.

Alexander Radčenko (vľavo) so synom Kirillom. (zdroj: Patrik Fotta)

Pre Kirilla išlo o špeciálny okamih

Alexander Radčenko takisto priznal, že so synom Kirillom potrebujú čas, aby sa ich spolupráca na ihrisku zlepšila.

„Musíme popracovať na prihrávke, tá je kritická,“ pousmial sa 47-ročný rodák z ruského Krasnodaru, ktorý sa do súťažného diania vrátil po dlhšej prestávke.

„Bol som prakticky vyše dvoch mesiacov bez tréningu. Je to náročné, ale som presvedčený, že sa to bude každým zápasom zlepšovať,“ hovorí.

Hoci už spolu v jednom tíme pôsobili, aj pre Kirilla bolo výnimočné si opäť zahrať spolu s otcom.

„Bol to špeciálny okamih. Keďže sme spolu hrali už za béčko Tatrana, vedel som, čo môžem očakávať. Tréner Antl sa ma pýtal, či som stotožnený s tým, že chcú do tímu povolať môjho otca. Vravel som, že pre mňa je to bude v pohode. Hlavné je, aby sme vyhrávali,“ skonštatoval Kirill Radčenko.