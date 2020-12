Vedeli, čo budú robiť o rok. Teraz nevedia ani to, čo bude zajtra

Matej Tóth zvažoval, či bude pokračovať v kariére až do budúcoročnej olympiády. (Zdroj: TASR)

Únava, frustrácia, podráždenosť. Súčasná pandémia a s ňou spojené reštrikcie znamenajú veľkú psychickú záťaž aj pre športovcov. O tom, ako to zvládajú a ako im to môže pomôcť v budúcnosti, hovorí športová psychologička MICHALA BEDNÁRIKOVÁ.

V rozhovore sa dočítate: čo môže športovcom i bežným ľuďom vyrovnať sa s aktuálnou situáciou,

či vyhľadávajú športovci psychickú pomoc v týchto dňoch viac ako predtým,

či sa môže stať, že deti pre reštrikcie stratia chuť športovať,

prečo nesúhlasí s frázou "čo ťa nezabije, to ťa posilní".

Športovci majú naplánovaný program aj na desať či dvanásť mesiacov vopred. Počas pandémie sa však situácia neustále mení, preteky sa rušia alebo posúvajú. Ako to vplýva na psychiku športovca?

Je to ťažké. Najťažšia je práve neistota, s ktorou operujeme všetci. Športovci majú zvyčajne presne nalinajkovaný život, každý bežal v nejakej rutine a tá sa v marci skončila.

Zrazu nemajú termín, ku ktorému smeruje ich príprava, ročný tréningový cyklus bol prerušený, vrcholy ročného cyklu v marci zo dňa na deň zmizli a stále sú neisté. Existuje viacero ciest, ako to zvládať, ale je to náročné.

Olympiáda v Tokiu sa presunula na rok 2021, ale stále je veľa otáznikov, v akej forme a či sa vôbec uskutoční. Napriek tomu sa na ňu športovci musia pripravovať, hoci sú často limitovaní rôznymi reštrikciami. Čo prežívajú?

Olympiáda je príliš veľká udalosť, už sa do nej veľa investovalo, takže si viem predstaviť, že sa naozaj uskutoční. Otázka je, za akých hygienických a bezpečnostných podmienok. Športovci aspoň majú nejaký bod, ku ktorému smerujú.

K prerušeniu súťaží však prišlo v čase, keď ešte mnohí nemali svoje olympijské miestenky. Niektorí si ich už medzitým vybojovali, keďže v lete sa trochu uvoľnili opatrenia, ale veľmi veľa športovcov istotu štartu stále nemá. To je tiež náročné, lebo nevedia ani to, kedy by tú miestenku mohli získať.

V porovnaní s inými zamestnaniami to majú športovci ťažšie v tom, že ich výkonnostný vrchol prichádza v istom veku a v rôznych športoch je to odlišné.

V športe veľmi záleží na čase. To je ďalší potenciálny stresor, ktorý môže na športovca pôsobiť. Po presune olympiády mnohí zvažovali, či ešte budú ten rok pracovať na vrcholovej úrovni. U nás bol najznámejší prípad Matej Tóth. Ako sa tento rok zmietli zo stola plány všetkých nás, tak sa menili aj plány športovcov.

Čo im môže pomôcť vyrovnať sa s touto situáciou?